司法院認為問廢死影響司法信任 中正大學指民調順序不是這樣
中正大學今公布「2022年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，即便發生88會館、台南88槍擊案，民眾對警察維護治安的滿意度仍有73.1%，但對「法官可公正公平審理與判決刑事案件」，只有32.8%正面肯定。司法院表示，因民調涉及廢除死刑、詐騙犯罪等，法官本於無罪推定原則依證據審判，是否適合一併調查，有討論空間。
中正大學公布的司法與犯罪防制滿意度調查，幾乎每年都讓司法院顏面無光，即便犯防系教授鄭瑞隆今緩頰民眾對法官32.8%的滿意度相較於10年前，已從18%「翻了一倍」，可見司法改革成效獲民眾肯定，但數字依舊在低檔徘徊。
司法院搬出司法院、遠見雜誌（中華民國群我倫理促進會）和中正大學犯罪研究中心歷年民調，指近10年來司法公信力均呈現上升趨勢，其中司法院去年進行的「一般民眾對司法認知調查」，其中表示信任法官的受訪民眾比例為58.8％，為歷年新高，遠見雜誌於2021年的民調數字則為43.1％，也是近10年最高。
因判決總會有贏的一方和輸的一方，也被認為是影響司法滿意度的原因。
對於中正大學犯罪研究中心所做的司法信任度民調，明顯比司法院、遠見雜誌低，司法院認為這可能與民調還問到廢除死刑、治安狀況、強力緝毒、詐騙犯罪防制、大麻除罪化等與警政、偵緝犯罪有關的題目，然而法官判案須依照證據，要顧及人權維護、正義實現，工作性質並不相同，可能不適合放在一起調查。
不過中正大學犯罪防治研究所教授許華孚表示，問卷的順序是先詢問司法信任度，之後再問廢死政策，不可能影響到司法信任度民調或有誘導的情事，況且司法信任度有躍升。
許華孚表示，中正的民調已進行了近20年，公正且客觀、具指標性，沒有機構效應，問卷先問治安滿意度再問司法信任度，與一系列的犯罪流程息息相關，況且司法信任度包含民事、家事等案件，不單單是刑事案件的滿意度調查。許說，警察維護治安的滿意度從2019年的89%降至今年的73.1%，顯示政府需持續努力。
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