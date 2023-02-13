快訊

美光裁員被傳「半強迫簽合意離職」 公司發聲了

國道一號彰化段重大車禍 「4歲男童噴飛出車外」1死3傷

經典賽／首場練習賽對味全龍 中華隊餅總排胡智為扛先發

影／桃園少年機車夜遊新北蘆洲噪音炸街 警攔7車5人無照

聯合報／ 記者林昭彰／新北即時報導

桃園市有一群青少年騎機車夜遊北海岸，昨天清晨返程路過蘆洲地區，被民眾檢舉噪音、危險駕駛，警方立刻動員攔截圍捕，最後總共攔到7輛，其中便有5人未成年、6輛涉嫌改裝排氣消音零件，依法扣車開罰。

新北市110昨天清晨5時許接獲民眾報案，指稱蘆洲區環堤大道成蘆橋下出現一大群機車發出擾人噪音涉嫌聚集危險駕駛、闖紅燈，蘆洲警分局立即通報三民、集賢、延平、成州共4個派出所，動員15名線上警力展開攔截圍捕。

警方一邊在周圍各路段設立攔檢站，再由機動警力開車尾隨青少年的機車，將車隊驅趕至攔檢站接受盤查，最後在二重疏洪道的2號越堤道上攔停5輛，在環堤大道攔到2輛。

原來這群青少年前天晚上從桃園集結出發，約8、9輛機車一起夜遊北海岸，天亮返程從北市北投、士林經大度路、重陽橋進入新北三重環河北路、蘆洲環堤大道，準備進入二重疏洪道再南返桃園，清晨途經蘆洲時因噪音擾人被檢舉。

警方共攔到7輛機車，其中5名騎士未成年，依法扣車開出5張無照駕駛罰單，還有2車拆除後視鏡、6輛車改裝排氣管和消音器設備，涉嫌擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全。

事後調閱沿線監視器影像，並未發現闖紅燈等危險駕駛行為，但無照、拆後視鏡等交通違規項目依法開罰，改裝和噪音問題並函轉監理單位和環保局依權責裁處。

警方盤查被檢舉危險駕駛的噪音炸街機車，違規者依法開罰、扣車。記者林昭彰／翻攝
警方盤查被檢舉危險駕駛的噪音炸街機車，違規者依法開罰、扣車。記者林昭彰／翻攝
3輛警車前後包抄，在二號越堤道攔下群集夜遊噪音機車。最後總共攔到7輛，其中5人未成年無照駕駛。記者林昭彰／翻攝
3輛警車前後包抄，在二號越堤道攔下群集夜遊噪音機車。最後總共攔到7輛，其中5人未成年無照駕駛。記者林昭彰／翻攝
警車尾隨群集噪音機車，將車隊驅趕至攔檢站接受盤查。記者林昭彰／翻攝
警車尾隨群集噪音機車，將車隊驅趕至攔檢站接受盤查。記者林昭彰／翻攝

噪音

延伸閱讀

影／三重果菜市場誇張貨車狂按喇叭放電音 深夜製造噪音當有趣

開學護童 新北26歲女警牽小朋友過馬路...是她第一次

影／蘆洲警破天九牌職業賭場 連失聯移工也來賭

母女控樓上鄰居做蔥肉餅太吵 官司輸了但鄰居也搬走了

相關新聞

周玉蔻罵他家暴拋妻棄子不認骨血 趙少康怒告求償1000萬元

中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、臉書、民視節目「辣新聞152」，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提...

Dcard留言傷人遭判罰？律師解釋法院這樣做的原因

前年（2021）年底，幾位大學生在Dcard以匿名留言罵人，被一狀告上法院。判決在去年（2022）年底出爐，其中一位承審法官在其判決書中表示......

司法院認為問廢死影響司法信任 中正大學指民調順序不是這樣

中正大學今公布「2022年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，即便發生88會館、台南88槍擊案，民眾對警察維護治...

影／桃園少年機車夜遊新北蘆洲噪音炸街 警攔7車5人無照

桃園市有一群青少年騎機車夜遊北海岸，昨天清晨返程路過蘆洲地區，被民眾檢舉噪音、危險駕駛，警方立刻動員攔截圍捕，最後總共攔...

林杏兒當選無效之訴首開庭 檢提不公開審理又作罷

國民黨籍新科議員林杏兒，去年底遭士林地檢署提起民事當選無效之訴，今下午士林地方法院首度開庭，林杏兒的訴訟代理人稱，林根本...

南投立委補選傳買票 林明溱加碼100萬元鼓勵抓賄

南投立委補選傳出賄選風聲，南投地檢署檢察長張云綺今拜會4名候選人，宣傳並進行反賄選業務交流。對此，國民黨候選人林明溱表示...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦