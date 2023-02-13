影／桃園少年機車夜遊新北蘆洲噪音炸街 警攔7車5人無照

桃園市有一群青少年騎機車夜遊北海岸，昨天清晨返程路過蘆洲地區，被民眾檢舉噪音、危險駕駛，警方立刻動員攔截圍捕，最後總共攔到7輛，其中便有5人未成年、6輛涉嫌改裝排氣消音零件，依法扣車開罰。

新北市110昨天清晨5時許接獲民眾報案，指稱蘆洲區環堤大道成蘆橋下出現一大群機車發出擾人噪音涉嫌聚集危險駕駛、闖紅燈，蘆洲警分局立即通報三民、集賢、延平、成州共4個派出所，動員15名線上警力展開攔截圍捕。

警方一邊在周圍各路段設立攔檢站，再由機動警力開車尾隨青少年的機車，將車隊驅趕至攔檢站接受盤查，最後在二重疏洪道的2號越堤道上攔停5輛，在環堤大道攔到2輛。

原來這群青少年前天晚上從桃園集結出發，約8、9輛機車一起夜遊北海岸，天亮返程從北市北投、士林經大度路、重陽橋進入新北三重環河北路、蘆洲環堤大道，準備進入二重疏洪道再南返桃園，清晨途經蘆洲時因噪音擾人被檢舉。

警方共攔到7輛機車，其中5名騎士未成年，依法扣車開出5張無照駕駛罰單，還有2車拆除後視鏡、6輛車改裝排氣管和消音器設備，涉嫌擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全。