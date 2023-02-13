林杏兒當選無效之訴首開庭 檢提不公開審理又作罷

國民黨籍新科議員林杏兒，去年底遭士林地檢署提起民事當選無效之訴，今下午士林地方法院首度開庭，林杏兒的訴訟代理人稱，林根本不知道蕭景田、曾繁川是否行賄，也無授意、沒有派車接送走訪士林北投區里長。檢方訴訟代理人一度要聲請不公開審理，但又作罷，並稱全案近期會刑事偵結，並盡快提出具體證據，法官諭知4月10日下午4點50分續行開庭。

林杏兒的訴訟代理人魏憶龍表示，原告之訴駁回，林杏兒否認起訴書事實，蕭景田、曾繁川是否行賄，林杏兒並不知悉，也沒有授意指示，也沒有派車接送走訪里長等。

原告訴訟代理人、士檢事務官當庭表示，林杏兒當選台北市第14屆議員選舉無效，但因案件刑事仍在偵查中，若當選無效之訴開庭，提出相關證據，等同於公布偵查內容，依民事訴訟法195之1條，當庭聲請不公開審理。

受命法官陳世源今天多次問真的有需要？這件事大家早就知道了，若確定要聲請，還得請示合議庭。這時，事務官則作罷表示，那就不用了，尊重受命法官意見。

法官接著問士檢事務官，何時可以具狀具體表明本件訴訟引用的證據資料？士檢事務官則稱全案數周內會偵結，會盡快提出。法官當庭諭知今年4月10日下午４點50分續行開庭。

全案起源於，士林偵辦賄選案，認為林杏兒去年參選期間，其樁腳蕭景田及曾繁川為求林順利當選，以現金1萬元、6千元行賄選區里長，投票支持。

林杏兒去年順利當選後，檢方去年12月21日指揮調查局搜索蕭景田彰化住宿，蕭景田竟然翻牆逃逸，同月29日發布通緝，4天後、今年1月3日蕭景田自行到案。檢方向法院聲押禁見。