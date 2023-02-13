南投立委補選傳買票 林明溱加碼100萬元鼓勵抓賄
南投立委補選傳出賄選風聲，南投地檢署檢察長張云綺今拜會4名候選人，宣傳並進行反賄選業務交流。對此，國民黨候選人林明溱表示，支持檢調積極抓賄，更加碼100萬元檢舉獎金，歡迎民眾向其團隊舉證阻賄；無黨籍候選人陳聰鑑也說，來場乾淨公平的競選，贏得 光明磊落才是真本事。
南投地檢署檢察長張云綺今率領同仁及南投縣調查站、南投縣警察局等單位，依立委補選號次逐一拜會4名候選人，張云綺強調，檢警在選舉過程中，絕對會秉持中立原則、不分黨派辦案，證據到哪就辦到哪，嚴防賄選情事發生，決不寬貸。
林明溱今天與張云綺一同手持反賄選海報合照，他說，非常同意要落實杜絕賄選，更贊成檢警調應主動出擊抓賄，以確保補選的公平性；而為遏止賄選情事發生，他的競選團隊加碼提供100萬元的檢舉獎金，歡迎民眾向其團隊舉證共同阻賄。
無黨籍候選人陳聰鑑也說，南投選舉賄選並非新鮮事，但賄選很難抓到當事者，總有人頂替，組織越大越囂張跋扈，賄選也讓南投總被嘲諷是「南投國」，對南投人而言，是種恥辱，呼籲對手來場乾淨公平的競選，贏的光明磊落才是真本事。
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