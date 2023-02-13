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周玉蔻罵他家暴拋妻棄子不認骨血 趙少康怒告求償1000萬元

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
媒體人周玉蔻。圖／聯合報系資料照片
中國廣播公司董事長趙少康不滿媒體人周玉蔻在放言傳媒、臉書、民視節目「辣新聞152」，稱他拋妻棄子、家暴、不認骨血等語，提民事訴訟要求周玉蔻、民視公司賠償1000萬元並刪除、下架文章和節目。

放言傳媒2021年8月26日刊登文章指「趙少康如果想玩政治、打算回到政壇，應回答新黨的電台如何被你據為己有、你在人生過程裡是如何對待親身兒子的？」

周玉蔻去年9月間在臉書指趙少康不要按耐不住、自提油火煷身，「關鍵字：家暴、拋妻棄子、不認骨血」；同年月19日在民視節目「辣新聞152」中，指趙少康「你打你的太太家暴，扔掉你家的兒子，不認骨血，拋妻棄子」。

趙少康向周玉蔻、民視提告求償1000萬元並要求刪除、下架文章和節目；台北地方法院今首度開庭，雙方皆委任律師出庭，趙少康律師指出，當時正值縣市長、市議員選舉期間，趙少康是中廣董事長、廣播及政論節目主持人，當時沒有參與任何選舉，周玉蔻的文章及言論侵害趙的權利。

趙少康律師指出，周玉蔻的言論與公共議題無關，而民視依廣播電視法、自訂的電視新聞自律規範也應盡審查義務，但民視未盡審查義務就播出節目也屬過失侵權行為。

周玉蔻律師則表示，周玉蔻今因故未能親自出庭，雖她身為媒體人有保護消息來源的責任，但本案已進入訴訟程序，周玉蔻下次庭期將親自出庭說明；另周玉蔻的言論屬於意見表達，且趙少康當時已表態參選2024年總統大選，而總統擬參選人是如何對待親生兒子，屬於可受公評之事。

民視律師主張，辣新聞節目為預錄節目，但周玉蔻的言論並非公司預先安排的，雖公司仍有一定言論審查義務，但僅限廣電法規範的內容，其餘尊重主持人和來賓的發言。法官庭末諭知4月18日再開庭。

中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片
中廣董事長趙少康。圖／聯合報系資料照片

周玉蔻 趙少康 民視

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