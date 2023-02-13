蘇清泉提選舉無效二次開庭 途中暫離法庭堅持全面驗票

國民黨屏東縣長落選人蘇清泉以一萬多票差距敗選，向法院提出選舉無效，當選無效之訴，法院今開第二次準備程序庭，開庭途中，蘇清泉突起身離開上廁所未知會法官，審判長嚴正強調應尊重法庭秩序，留下錯愕委任律師頻道歉。蘇清泉事後說，蒐集事證很辛苦，感謝舉證民眾，盼司法提供真相，堅持全面驗票。

屏東縣選委會委任律師今回應前次開庭爭點，澄清沒有作票違法，提出縣市選舉直播統計畫面和投開票所事故處理登記表，指原告截圖顯示資料遺失，是因手機螢幕尺寸及未選取該欄位導致，強調中選會並未變更網頁資訊。

蘇清泉委任律師持續主張全面驗票，今再追加要求查驗8點半後才完成開票103個投開票所，另需閱覽選舉人名冊、勘驗700多個票箱、傳喚15位相關人證，以釐清選務及票券是否有誤。

屏東縣選委會委任律師及屏東縣長周春米委託律師認為，去年多數選民最在意縣長選舉，若未拿到選票，應當下反應，而不是投完走出票匭，才發現少拿，如此有違常理，「是難以置信的事」，且選務人員做事謹慎，也沒有特別動機不給選票，提出爭點前應闡明前提框架，未釋明就要求全面驗票並不適當，質疑「有錢有權就可以把法院翻一遍嗎？」如此作法不合理。

開庭中途，蘇清泉疑似因水喝太多，突然起身離開座位，走出法庭上廁所，審判長見狀，嚴正強調應尊重法庭秩序，當庭宣布休息5分鐘。第二次準備程序庭開4小時，雙方爭執不下，攻防猛烈，審判長訂出之後2個準備程序庭時間，並提醒雙方切勿口出惡言，應尊重對方發言。