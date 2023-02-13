桃園通緝犯謊報身分被拆穿 臨走告別好友 「三年後見」

桃園市觀音區一名洪姓男子昨晚開車載友人外出買消夜，途中遇上警方臨檢，洪男心虛謊報身分，但被查出照片與本人明顯不同，他才坦承自己是侵占通緝犯，向朋友道別後就被員警帶回並依法解送歸案。

大園警分局觀音分駐所昨晚11時許，在成功路三段與大觀路四段路口執行擴大臨檢勤務，發現一輛轎車緩慢接近路檢點，卻未踩剎車，想繼續往前開，形跡相當可疑，員警立即上前攔阻，示意駕駛接受盤查。

駕駛洪姓男子（51歲）神色自若的報出身分證號，並表示自己並未酒駕、可以酒測，但員警查詢後發現，系統顯示的照片與男子明顯不同，是另名50歲陳姓男子。

員警為求謹慎，詢問洪男姓名、生日、地址等資料，結果他全部答錯，還辯稱是自己改名、年紀大記不清，神情越趨緊張。

警方持續追問年籍資料，洪男自知難逃法網，這才坦承原本報的身分證號是他以前所使用，但後來發生重號，已經更換新號碼；員警隨即利用洪男提供的新身分證號查詢，確認他是侵占通緝犯，當場將他逮捕帶返所偵辦。