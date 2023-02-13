退役少校偽照證件闖左營海軍營區 查無洩密判6個月徒刑

陳姓男子為退役海軍少校軍官，前年深夜偽造海軍教準部臨時身分證明，蒙騙哨口，闖入左營海軍軍區，未歸還的鑰匙打開教訓處大門後進入辦公室內，待了約1小時後遭發現逃逸；隔天再高雄市三民區落網後被檢方起訴；因無證據證明陳男有取得營區內國防軍事文件，遭法院依法判處6個月有期徒刑，得易科罰金。

判決書指出，34歲的陳男2021年11月12日晚上11時27分許，偽造王姓海軍教準部教訓處處長「海軍教準部臨時身分證明」，闖入左營海軍軍區，並用退伍時未歸還的鑰匙打開教訓處大門後進入辦公室內，待了約1小時左右，遭哨兵發現。

陳男眼看見事跡敗露，他趁教準部回報時，趁隙逃逸，藏於三民區一棟大落，隔天遭檢警發現逮捕。

檢警依據哨兵證述，哨口監視器錄影，國防部公告及海軍左營基地實踐哨口照片、退除人員個人資料等證物，確認身分，也佐證犯行；警詢、偵查陳男坦承犯行，被依要塞堡壘地帶法、偽造文書等罪起訴。

據悉，陳男為2009年間入伍，疑因不當借貸，被海軍教育訓練暨準則發展指揮部列汰除後，於2020年11月16日，自請退役。

法官認為，陳男前為左營海軍基地的軍人，未經許可偽造文件蒙混進入海軍基地，有危害國防安全之虞。