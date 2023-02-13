羅東鎮長賄選案今開庭 吳秋齡強調感恩餐會與選舉無關

羅東鎮長吳秋齡去年3月30日宴請家長聯誼會與中小學校長，餐後贈與紅酒，12月22日遭檢方依違反選罷法起訴。宜蘭地院今早9時半開準備庭，吳秋齡與另外2名被告公所人員否認犯行，強調餐會是感謝志工與討論教育議題，與選舉無涉。

檢方指出，鎮公所去年3月20日辦理志工團體歲末聯歡，出席桌數較預估少，民政課長朱昭安向吳秋齡報告，吳秋齡遂於30日將剩餘桌數宴請非志工團體，並在餐會中拜票；檢方一並起訴朱昭安與邱姓課員，未如實登記2次餐會，違反公務員登載不實罪。

吳秋齡說，3月時雖有意尋求連任，但5月經過國民黨提名才確定，餐會是為了感謝志工團體家長聯誼會，並邀請各校校長作為貴賓出席，討論羅東鎮的教育議題；辯方律師補充，與會人有3分之1不住羅東，還包含鎮代會主席邱文生等政治立場不同者，也不知道餐會金源，餐會與選舉並無對價關係。

朱昭安與邱姓課員否認登載不實罪，表示是聽從主計建議，才將2次餐會寫在1天，只是行政疏失；辯護律師說，2人依照主管建議行事，沒有主觀犯意，也未造成公共或他人利益受損，不構成登載不實罪；檢方提醒，朱邱受檢訊時坦承不諱，現在否認有翻供之虞，若定罪恐無法減刑。