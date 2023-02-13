愛妻晚歸不回家 麻吉當「狗仔」挺到底跟拍揪出軌鐵證

高雄蔡姓男子懷疑妻子出軌王姓男同事，向好友訴苦後兄弟義氣相挺，兩名友人接力化身狗仔，果然在王男入住的旅館內，拍到蔡妻、王男同進同出，甚至在旅館外擁抱、聊天畫面，蔡男不滿，拿著影像對王男提告求償60萬元，高雄地院審理後，法官認為蔡妻與王男出遊、夜宿，已逾越一般男女交往，判王男要賠蔡男30萬元。

判決指出，蔡男和妻子2020年結婚，兩人婚後育有1子，婚後隔年9月，蔡妻轉任至某家髮妝用品公司的高雄分公司，同年11月間，王男從桃園總公司南調高雄支援，因此認識同公司的蔡妻，認識約2個月隨即交往。

由於蔡妻時常出遊，甚至常常晚歸、不回家，讓蔡男懷疑妻子出軌，去年1月間，他在與好友聚會時訴苦，好友見蔡男為妻子疑似出軌一事心情低落，於是義氣相挺，協助蔡男追蹤蔡妻行蹤。

去年1月18日，蔡男見妻子晚上還要出門，於是通知好友跟監，果然追蹤到蔡妻進入王男投宿的旅館，蔡男接到消息後也到現場守候，只不過沒看到妻子和小王同進同出，就為了照顧孩子先行離開，直到當天早上9點多，好友才直擊到蔡妻與王男一前一後現身。

為了讓證據更為充足，蔡男友人還找其他人協助分工，一人入住王男投宿的旅館，另一人則在旅館門外守候。去年1月20、21日，兩名好友果然拍到王男、蔡妻一起進入旅館內，待到隔天清晨才離開，不僅在旅館外數次擁抱，還拍到王男騎機車載著蔡妻時，蔡妻從後方環抱王男。

眼見好友蒐集到妻子出軌證據，蔡男持跟拍畫面對王男提告，向王求償60萬元，王則反駁他跟蔡妻只是同事兼朋友，並沒有發生過性行為。

高雄地院審理時，法官勘驗蔡男提出畫面，認為蔡妻曾在王男入住的旅館過夜，在旅館外的騎樓聊天時，蔡妻還曾主動環抱王男，從兩人互動情形來看，很像情投意合的情侶。