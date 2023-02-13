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中正大學今發表治安民調 學者：應加強跨部會合作

聯合報／ 記者邱奕能／台北即時報導

中正大學今天公布「2022年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」，這次整體滿意度數據全面下滑，但警察維護治安滿意度，還有維持在7成3，學者認為這與近來88會館、台南88槍擊案還有殺警案以及詐欺案件等有關係，呼籲政府應加強跨部會合作。

中正大學這次民調包含民眾認為住家附近治安良好占83%、對警察維護治安給予正面肯定占%73、不滿意政府強化社會安全網各項措施表現占54%、對法官可公正公平審理與判決刑事案件占32.8%。

另外，民眾對治安議題與施政作為意見與滿意度有55%占持正面評價、大麻除罪化有8成以上不贊成、對於故意殺害警察人員應判處死刑占9成、87.8%民眾反對廢除死刑。

中正大學這次民調共撥出3萬通電話，電訪期間在上月13日到16日期間，共完成訪問全台灣本島19縣市的1806位民眾。

中正大學犯防系教授鄭瑞隆表示，要好的治安，要有全民共識，不能光靠警察單打獨鬥來支撐大局，同時政府跨部會間橫向聯繫，包含司法、精神衛生與社會大眾等，一齊努力。

中正犯防系主任馬躍中也說，政府應對突發重大犯罪展現積極作為，並透過強化跨部會合作，讓社會安全網更完善。

鄭瑞隆也補充，針對這次「法官可公平公正審理與判決」，今年滿意度32.8%，相較於10年前的18%「翻了一倍」，顯見民眾對於司法改革成效有所肯定。

中正大學今公布2022年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究民調。記者邱奕能／攝影
中正大學今公布2022年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究民調。記者邱奕能／攝影
中正大學今公布2022年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究民調。記者邱奕能／攝影
中正大學今公布2022年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究民調。記者邱奕能／攝影

警察 中正大學 司法改革

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