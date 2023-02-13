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求職詐騙囚虐3死 棄屍組男淚灑法庭：小孩開學盼交保

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北即時報導

台版柬埔寨求職詐騙囚虐3死棄屍案，士林地檢署依私行拘禁致死、遺棄屍體起訴「Ｓ姐」傅榆藺、茶董」陳樺韋等29人。士林地方法院今天開庭，針對「棄屍組」遺棄屍體罪訊問5名犯嫌，犯嫌所述的棄屍報酬金額都不攏，今適逢開學日，羈押台北看守所的潘依凡淚灑法庭，希望早日回家照顧8歲小孩。

士林地方法院今天首開行準備程序，全案所涉人數、罪名重多，合議庭優先處理遺棄屍體罪部分，加上羈押期限將滿，法官針對涉遺棄屍體訊問邱宏儒、蔡智帆、葉智升、潘依凡、劉宏翊，5人均承認犯罪，希望能交保。

邱宏儒供稱，「茶董」陳樺韋打電話叫他處理屍體，事成可拿報酬，他找人辦事後打給陳沒接，後來打給涂世宏，明確地講到已經處理好屍體，並到三重向涂拿57萬元報酬。

檢察官稱，遺棄屍體細節與其他共犯沒有完全相符，尚須對質詰問釐清，仍有串供之虞。辯護人稱，邱認罪，和其他共犯只是記憶不同，參與棄屍部分所述大概一致，家中還有2個小孩撫養，希望能10萬元交保，限制住居，必準時到庭。

葉智升今認罪，自稱直到上車到了山區打開後車廂，才知道2個大袋子裝屍體，才知道正在棄屍，下山後拿到4萬3千元報酬，希望可以交保，願意賺錢工作。

案發後打電話至警局自首的蔡智帆，供稱願意當證人作證，他找潘依凡一起棄屍，棄屍地點是邱臨時想的，棄屍後他和潘到江月汽車旅館等邱，邱和葉離開後，邱後來到看車旅館給他10萬元報酬，給潘8萬元報酬，2天後又補給潘1萬2千元報酬。

潘依凡承認犯罪，他說蔡智帆問他要不要賺錢，工作是「開車去丟東西」直到他抵達桃園據點，進屋發現關了很多了，他嚇傻站在旁邊，看到1具包好的屍體、另一具林男遺體躺在地板上。潘稱，他不認識綽號海南的謝承佑，也不知道搬運屍體的工作人員還有未成年人，現場很多人，他只有開車載屍體，沒有幫忙搬下樓。

法官問對於延押有何意見。潘男當庭哽咽哭著說，「小朋友開學了...」家中8歲小孩目前是弟弟照顧，他父母雙亡又離婚。法官開導潘男，你現在羈押時日可以折抵刑期，犯罪本來就會有一段時間沒辦法照顧小孩。法官問潘可負擔的交保金，潘男則說，家中有負債不好過，希望交保金金額低一點。

涉搬運屍體下樓的劉宏翊供稱，他在網路上找工作才到桃園據點「看管車主」，他不知道一起看管車主的黃姓、梁姓少年為成天，當天聽從謝承佑的指示搬屍體下樓，後續事情不清楚。法官諭知，全案候核辦，5人還押台北看守所。

全案起源於，2022年9月底起至11月初，詐團先後在桃園、淡水設置2處據點，上網刊登求職資訊，吸引被害人帶存摺、銀行帳戶面試，詐團成員涉將人帶往高級住宅，搜刮財物、嘴巴塞毛巾、上手銬、腳綁束帶，限制行動自由，並在泡麵摻入第三級毒品FM2，讓人昏昏欲睡無法逃脫。

38歲黃男去年10月18日不堪遭受虐待，從11樓墜樓到公設露台死亡，遭「棄屍組」犯嫌抬上車，載到日月潭山區棄屍荒野。10月27日45歲黃女疑似患有糖尿病，沒藥吃吐血身亡，隔天28日57歲林男疑似被虐待暴斃身亡，黃女、林男則遭棄屍桃園龜山山區。

士檢認定，Ｓ姐等29人，涉犯私行拘禁致死、加重強盜、加重詐欺、組織犯罪防制條例、洗錢，非法使人施用第三級毒品、遺棄屍體等罪，依法起訴，痛批泯滅人性，建請法院從重量刑。

台版柬埔寨求職詐騙囚虐3死棄屍案，士林地檢署依私行拘禁致死、遺棄屍體起訴「Ｓ姐」傅榆藺、茶董」陳樺韋等29人。圖／本報記者翻攝
台版柬埔寨求職詐騙囚虐3死棄屍案，士林地檢署依私行拘禁致死、遺棄屍體起訴「Ｓ姐」傅榆藺、茶董」陳樺韋等29人。圖／本報記者翻攝
台版柬埔寨求職詐騙囚虐3死棄屍案，士林地方法院今開庭訊問棄屍組犯嫌。圖／本報記者翻攝
台版柬埔寨求職詐騙囚虐3死棄屍案，士林地方法院今開庭訊問棄屍組犯嫌。圖／本報記者翻攝

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