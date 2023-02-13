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調查：87.8%受訪者反對廢除死刑

中央社／ 台北13日電

中正大學犯罪研究中心今天公布「111年全年度台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」結果，87.8%受訪民眾反對廢除死刑，90.5%民眾贊同故意殺害警察人員者應判處死刑。

調查指出，關於死刑存廢的議題，87.8%民眾目前反對廢除死刑，12.2%民眾贊成廢除死刑，但需要有配套措施。

根據調查，有62.1%的民眾完全不同意廢除死刑，與前期（110 年）調查（45.9%）相較有大幅成長的趨勢。

此外，有25.7%受訪民眾「基本上不贊成廢除死刑，但如有配套措施願意考慮」，比前期（110 年）有降低情形（34.4%降至25.7%），不排除未來如具備相關配套方案民意會有所變化。

去年8月台南發生殺警等案，中正大學犯罪研究中心這次新增故意殺害警察是否應判處死刑的調查。

調查顯示，共約90.5%受訪民眾贊同故意殺害警察人員應判處死刑，其中，「非常同意判處死刑」占55.0%，由此結果可知社會發生數起弒警案件對社會大眾造成恐慌。

中正大學犯罪研究中心表示，本調查於今年1月13日至16日，完成訪問全台1806名民眾，在95%的信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.2%。

死刑 警察 中正大學

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