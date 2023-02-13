竹聯幫黑道分子強擄企業老闆20天 恐嚇要錢不成被求處重刑

竹聯幫仁堂旭仁會成員王姓男子等人，因故得知某建設公司的周姓老闆與人有土地開發案糾紛，在去年9月20日將人擄走後囚禁，逼迫周姓老闆承認不存在的1億5千萬債務，20天後才放人。新北地檢署認為王男等8人無視公權力、已嚴重危及社會治安，依妨害自由等罪嫌起訴，請法院從重量刑。

檢警調查，王男等人均屬旭仁會成員，為了綁架周姓老闆，策畫了3個月，除了仔細觀察周姓老闆的生活作息、親近對象外，並設下多個斷點規避追緝。

王男等人指揮小弟在去年9月20日上午10時許，埋伏在新北市三重區周的住所外，趁周男準備出門時將他強押擄走，以束帶綁住雙手、黑色毛巾與膠帶蒙眼，將他載到準備好的地點囚禁。

周姓老闆被囚禁20天，期間王等人還更換過一次藏匿點，並強迫周說出公司保險箱密碼後，以強盜而得的公司鑰匙潛入公司，取走放在保險箱內的公司大小印、帳戶大小印等，脅周姓老闆承認自己積欠1億5千萬債務，企圖強迫他變賣有糾紛的土地。

王男等人發現想變賣周男的公司，還缺少公司登記證等，在去年10月6日上午前往周姓老闆的公司佯裝討債人，企圖向公司員工討要登記證等資料，卻被員工識破身分後逃逸。

10月10日國慶日當天，王男等人拿不到公司登記證等資料，又唯恐被警方查獲，便在晚間7時許將周姓老伴載到三峽東眼產業道路丟包，讓他自己走下山，周姓老闆下山後報警，警方20天後鎖定對象，將王男等人全數拘提到案。

檢方認為，王男等人精心策劃擄人強盜計畫3個月，藉由組織化、集團化經營犯罪集團，對公權力有恃無恐，已危及社會置案，還在光天化日下擄走被害人，對社會安全造成重大危害。