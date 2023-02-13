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賣靈骨塔9年吸金192億 展雲吸金案7高層起訴、負責人通緝

聯合報／ 記者蔣永佑／台北即時報導

以經營「蓬萊陵園」聞名的殯葬業者「展雲」，涉嫌以販賣靈骨塔、墓園保證還本等方式吸金，9年間得手逾182億元，後來前年7月無預警倒閉，許多民眾血本無歸。台北地檢署今依銀行法等罪，起訴該公司7名高層，並對在逃的負責人鍾克信發布通緝

今天起訴的7名展雲高層，包括展雲董事兼鍾克信特助金開文、財務長朱淦忠、前財務長陳仁杰、銷售事業群總經理于興華、專案行銷處經理羅仕吉、通路行銷處襄理游麗娟及業管部襄理李珮瑄共7人。

檢方調查，展雲涉嫌自2012年8月至2021年9月間，舉辦投資說明會，對外佯稱正進行總面積達42.79公頃的墓地開發計畫，總開發利益高達10億美元，對外招攬投資新北市金山區仰佛大道上的「蓬萊陵園」等墓地，每單位投資金額依方案不同，至少10萬元起跳。

展雲向投資人表示，每投資一單位11.8萬元，4年後不僅保證還本，另可委由展雲以15.2萬元對外銷售，報酬率達28.8％；4年內如想更改投資標的，還可將款項改為投資靈骨塔、生前契約或牌位。

上述資金將用於公司投資台灣、中國及越南的墓園、靈骨塔等殯葬事業，不僅保證獲利，年利率更高達5到10%，藉此在9年內共向9832名投資人，吸金182.27億餘元，後來因展雲無力支付本利，才被投資人懷疑是非法吸金。

其中未到案遭通緝的展雲負責人鍾克信，2020年曾一度捲入立委集體收賄案，當時因檢調自無黨籍立委趙正宇家中起出920萬元現金，懷疑是趙向鍾等2名殯葬業者索賄，後來查出趙的國會辦公室主任林家麒冒用其名義，佯稱可協助變更墓園所需的陽明山管制地目，藉此向鍾索賄，但因林非公務員，鍾於是轉為詐欺案被害人獲不起訴。

造成全台近萬民眾受害的展雲吸金案，北檢今起訴7名高層，並對在逃的負責人鍾克信發布通緝。記者余承翰／攝影
造成全台近萬民眾受害的展雲吸金案，北檢今起訴7名高層，並對在逃的負責人鍾克信發布通緝。記者余承翰／攝影

吸金 通緝

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