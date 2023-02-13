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不滿清潔隊員講電話態度 他衝值班台嗆聲噴辣椒水被判拘役
桃園市呂姓男子因清運問題致電八德清潔隊，不滿隊員劉姓男子態度並起口角，當晚跑到清潔隊駐地值班台嗆劉「小心點」、「斷手腳」，見劉上前安撫反而掏出辣椒水噴他眼睛；桃園地院依傷害罪判拘役30天，恐嚇罪未另論。可上訴。
檢警調查，有前科的呂姓男子（33歲）去年5月31日致電八德區清潔隊，在電話中與值班的隊員劉姓男子就冷氣清運事宜發生口角爭執。
呂男認為劉男態度不佳，當天晚間9時41分許跑到八德清潔隊門口值班台，對正在值班台值勤的劉男出言恫嚇「出門小心一點，讓你斷手斷腳」。
劉男見狀，上前安撫呂男情緒；但呂反而衝進值班台，持辣椒水朝劉的眼睛噴灑，造成劉男有咳嗽、喉嚨灼熱及右眼不適，劉隨即報警，警方當場逮人並查扣作案用辣椒水。
呂男到案後坦承不諱，但未與劉男達成和解或調解，也未賠償損害，遭檢方依傷害、恐嚇等罪聲請簡易判決處刑；不過桃園地院認為，恐嚇部分隨即被傷害實害行所吸收，不另論，僅依傷害罪判拘役30天，可易科罰金，辣椒水宣告沒收。
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