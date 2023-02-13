派出所長圖利情色業者、酒駕記者 最高法院判關3年2月定讞

桃園市警局桃園分局同安派出所前所長薛鑑文漏臨檢時間給情色按摩業者，檢調監聽時意外發現2011年蘋果日報記者吳詠平酒駕連撞，薛卻刻意不到醫院領酒測驗血報告，導致超過3個月舉發時效而未開罰，圖利吳4萬9500元交通罰鍰。更一審依公務員圖利罪判薛3年2月徒刑，褫奪公權3年，最高法院駁回上訴，全案定讞。

薛鑑文2010年1月至2012年8月擔任同安派出所長，明知轄內有色情按摩護膚店，卻打電話給鄒姓業者，稱「現在外面傳得很難聽，不知道誰檢舉的，叫你們小姐不要亂講話」、「我今天會叫人過去臨檢」。

2011年3月21日，薛接到吳詠平的電話，得知吳酒駕擦撞路邊車輛，在醫院救治，前往醫院暗示承辦警員把案件交給他處理；吳抽血換算酒精濃度高達每公升0.91毫克，薛遲遲未到醫院拿血液檢驗報告，後續也沒有處理吳違規事件，案件逾3個月依法不得再舉發，讓吳免罰4萬9500元罰鍰。

一審認為薛鑑文身為派出所長，未舉報色情業者，反而洩漏臨檢資訊，使業者規避查緝，知法犯法，有辱官箴；另基於私人情誼未將吳移送偵辦，嚴重損害執法公正性，犯後飾詞狡辯否認犯行，不知悔改，依公務員包庇他人圖利容留猥褻罪判2年徒刑、對主管事務圖利罪判5年6月，褫奪公權5年，應執行6年徒刑。

薛上訴，二審認為卷內資料無法證明薛有洩漏其他消息給色情業者，難認「包庇」；另薛刻意不去醫院拿吳血液檢驗報告，明顯圖利吳，但圖利不法利益未達5萬元，依法減刑，改依公務員洩漏國防以外祕密消息罪判6月得易科罰金之刑、對主管事務圖利罪判刑2年8月徒刑，褫奪公權2年，被最高法院撤銷發回更審。