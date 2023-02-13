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總經理有錢買保時捷、出國旅遊 卻喊窮不繳169萬稅遭管收

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南某金融科技公司黃姓總經理，積欠綜合所得稅169萬多元，行政執行署行政執行官查出，黃有錢買保時捷休旅名車、刷卡高檔消費及出國旅遊，卻喊窮不繳稅，向台南地院聲請管收，法官裁定管收。

33歲黃姓男子欠繳2019、2020年度綜合所得稅，黃雖曾向財政部南區國稅局台南分局申請分期，但未按期繳納，經台南分局移送法務部行政執行署台南分署強制執行，合計尚欠金額為169萬4014元。

行政執行官吳俊青調查發現，黃擔任金融科技公司總經理，該公司主要從事資訊軟體服務，年收入高達數百萬元，於應負法定納稅義務後，自銀行存款帳戶提領1800多萬元，另出資2300餘萬元增資任職的金融科技公司，擴大公司規模。

吳俊青查出，黃申辦多張信用卡分別在日式居酒屋、咖啡店、五星級飯店刷卡從事高檔消費，並於2021年間購買機票出境美國近3個月，在美國期間有高額及密集消費。黃另於2021年間貸款購買保時捷休旅車1輛，隨後轉賣給他人。

黃於今年2月10日經行政執行官通知到案說明，黃於訊問時辯稱將資金投資ETF全部虧損，連吃飯都成問題，執行官認為黃男開公司坐領高薪、有錢增資、買名車、刷卡高檔消費及出國旅遊，卻喊窮不繳稅，認定黃男符合「顯有履行義務之可能，故不履行」及「就應供強制執行之財產有隱匿或處分之情事」管收事由，當場留置黃男，將黃移送台南地方法院聲請管收，法官於10日晚間10點多准予管收，並解送台南看守所附設管收所。

台南某金融科技公司黃姓總經理（左2），積欠綜合所得稅169萬多元，行政執行署台南分署查出，黃有錢買保時捷休旅名車、出國旅遊，卻喊窮不繳稅，向台南地院聲請管收，法官裁定管收。記者黃宣翰／翻攝
台南某金融科技公司黃姓總經理（左2），積欠綜合所得稅169萬多元，行政執行署台南分署查出，黃有錢買保時捷休旅名車、出國旅遊，卻喊窮不繳稅，向台南地院聲請管收，法官裁定管收。記者黃宣翰／翻攝

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