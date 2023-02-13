憲法法庭未受理跨性別認同 謝銘洋不認同：徒增折磨

台北高等行政法院第二庭在審理一起戶政事件時，認為戶籍法出生登記、變更登記對於「性別認定」完全沒有規定，內政部2008年以函令要求應檢附2名精神專科醫師評估鑑定的診斷書及合格醫療機構開具「已摘除男（女）性性器官」的手術完成診斷書，才能辦理性別變更登記，有違憲疑義，聲請解釋。憲法法庭裁定不受理。

聲請人認為，性別認同與歸屬， 是維護人性尊嚴、尊重人格自由發展的基礎，是憲法基本權核心，基於人格自主而決定性別的權利，應為憲法保障。性別登記的要件及程序，攸關憲法保障所及第22條人格權、身體權、健康權、隱私權等基本權利，及增修條文第10條第6項「國家應消除性別歧視，促進兩性地位實質平等」的保障。性別認定也涉及憲法第20條及兵役法上男子服兵役義務，影響公共社會生活與身分權利義務關係而具重大公益性，應用法律來訂定。

我國國民身分證源自於戶籍制度，聲請人認為戶籍法關於國民身分的登記，並沒要求應登載性別，也就是「性別」是否是個人身分的必載項目 ，應如何登載、如何變更，包括性別的種類、內涵是什麼，立法均不明確，違反法律明確性原則。

憲法法庭指出，憲法訴訟法施行前已繫屬而尚未終結的案件，適用修正施行後的規定，但案件得否受理，依修正施行前的規定。又，各級法院法官審理案件時，對於應適用的法律，認為有牴觸憲法疑義，要聲請大法官解釋，必須確信法律違憲，對案件的裁判結果有影響，並應於聲請書內詳敘法律違憲之處、說明據以審查的憲法規範意涵。如果只是對法律是否違憲有疑義，或是法律有合憲解釋可能，則難說是已提出客觀上形成確信法律為違憲的具體理由。

憲法法庭表示，聲請人於2021年12月7日聲請釋憲，從聲請意旨來看，沒提出戶籍法規定違憲的論證獲具體理由；就命令來看，司法院釋字第216號解釋釋示「法官依據法律獨立審判，憲法第80條載有明文。各機關依其職掌就有關法規為釋示之行政命令，法官於審判案件時，固可予以引用，但仍得依據法律，表示適當之不同見解，並不受其拘束」。

因聲請人自承命令是屬主管機關所訂定的行政命令，且認其有違憲情形，自可不予引用，沒有聲請解釋的餘地，本件聲請不合聲請解釋要件。

大法官謝銘洋提出不同意意見書，援引德國為例說明。謝指德國聯邦憲法法院1978年變性人第一案宣示性別變更的管制有法律漏洞，個人性別自主性應受保障，任何情況下不得有立法漏洞。聯邦議會隨即於1980年制定通過「變性人法」，此後40年間，憲法法院也持續不斷做出有關變性者權利保障的判決。