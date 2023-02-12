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又是她！高雄假貴婦又犯案 這次靠雞蛋得手8萬加iPhone

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄黃姓女子去年11月間，假扮貴婦，在慈濟靜思堂等處行竊，犯案15起，得手約200萬；今年大年初三，偷走美髮店闆娘3萬元；2月6日，黃變成菜籃族，藉買雞蛋，偷走蛋商8萬餘元和iPhone11手機，警方查出又是她涉案，今天上午將她拘提到案，檢方訊後聲請羈押。

林園警分局忠義派出所警方2月6日接獲45歲的越南籍阮姓女子報案，阮女指她在大寮區鳳林萬丹市場賣雞蛋，當天她將背包放在攤位收銀台旁，有竊嫌趁她忙碌之際，偷走她的背包。

阮女告知警方，背包裡有賣雞蛋的所得8萬8500元、銀手環1只及iPhone 11手機；銀手環約值1000元，iPhone 11約2萬5000元，共損失11萬4500元。

警方調閱監視畫面，發現偷被害人皮包的是一名短髮婦人，比對特徵，發現是偷騙三民區和鳳山的慣竊47歲黃姓女子所為。

警方調閱黃女資料，查出黃女今年大年初三在鳳山區美髮店洗頭，偷走闆娘3萬現金；去年11月間，黃曾戴假髮扮名媛，到慈濟靜思堂，謊稱遇渣男感情受挫，尋求心靈寄託時行竊，並涉及住宅竊盜，2個月犯15起案，獲利約200萬；沒想到，卻變成婆媽菜籃族，藉買雞蛋偷被害人皮包。

警方鎖定黃女涉案後，向檢察官申請拘票核准，今天上午11時30分許，在鳳山區建國路三段發現她的行蹤，將她拘提到案，黃供稱，錢已花光，被害人手機已丟棄。

警詢後，依竊盜罪嫌將黃女移送偵辦，警方以黃女曾犯下多起竊盜案件，仍不知悔改，建請檢方預防性羈押，檢方訊後聲請將黃女羈押。

高雄慣竊黃姓女子，扮成菜籃族在林園區菜市場佯裝買雞蛋，詢問女蛋商問題，趁機偷走她背包中的9萬現金和iPhone 11手機。記者石秀華／翻攝
高雄慣竊黃姓女子，扮成菜籃族在林園區菜市場佯裝買雞蛋，詢問女蛋商問題，趁機偷走她背包中的9萬現金和iPhone 11手機。記者石秀華／翻攝
林園警分局忠義派出所警方將黃女拘提到案，依竊盜罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
林園警分局忠義派出所警方將黃女拘提到案，依竊盜罪嫌送辦。記者石秀華／翻攝
曾假扮貴婦行竊的高雄黃姓女子，這次扮成菜籃族在林園區的菜市場，佯裝買雞蛋，偷走女蛋商背包中的9萬現金和iPhone 11手機。記者石秀華／翻攝
曾假扮貴婦行竊的高雄黃姓女子，這次扮成菜籃族在林園區的菜市場，佯裝買雞蛋，偷走女蛋商背包中的9萬現金和iPhone 11手機。記者石秀華／翻攝

雞蛋 竊盜 貴婦

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