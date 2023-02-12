快訊

一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

新冠疫苗、藥物「免費時代」將結束？ 指揮中心回應

PLG／林書豪扮救世主 21分13助攻率鋼鐵人止4連敗

寒假將結束！新北板橋警遏止歪風 取締酒駕改裝噪音車

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

寒假結束，開學日將到來，新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員執行路檢聯合稽查勤務，針對酒駕噪音車等情事取締，共查獲酒駕2件、毒品案1件，取締重大交通違規無照2件、機動測速照相逕舉32件、通報改（換）裝排氣管產生噪音車輛機車23件、汽車1件，警方呼籲民眾守法，維護用路人安全。

板橋警方表示，下周就是新學期，少數年輕人會趁最後周末假日夜遊尋刺激，因此昨天晚上在轄內各交通違規熱點，執行取締酒駕勤務，更與環保局人員共同在轄內板城路（台65線下板橋一匝道）執行封閉式路檢聯合稽查勤務。

板橋警方說，除了攔查到2件酒駕、1件毒品案，2件無照駕駛、32件超速，也藉由環保署資料庫，由環保局攔檢發現排氣管與認證的資料不符或違法時，針對噪音車、改裝車等情事開罰，2小時內共攔查200多部汽機車，查獲改（換）裝排氣管產生噪音車輛機車23件、汽車1件。

板橋警方呼籲，年輕人切勿以身試法，用line、臉書等通訊軟體，號召朋友在道路上危險駕車、競速，民眾若發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。

板橋警分局長黃南山強調，酒後駕車加重處罰新法上路，飲宴無論是飲用酒類或食用含酒精成分的薑母鴨、燒酒雞及羊肉爐等湯頭，酒測值超標均將加重處罰，10年內累犯還要公布姓名及照片，請民眾守法，維護用路人安全。

新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝
新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員，執行路檢聯合稽查勤務。記者翁至成／翻攝

噪音 酒駕

延伸閱讀

新北三峽兩車碰撞波及13輛機車 肇事原因疑恍神釀禍

土國強震逾千棟房屋倒塌 新北已補強、重建85％公有建物

喝到肝癌仍屢犯酒駕！他憂死在監獄求易科罰金 法院打槍

母女控樓上鄰居做蔥肉餅太吵 官司輸了但鄰居也搬走了

相關新聞

討兒錢跑到父電器行前放大聲公 法院判無罪理由曝光

台中市潘姓、陳姓男子受人之託，向黃姓男子催討債務，2020年間前往黃父經營的電器行前，以大聲公重複播放「欠錢還錢、天經地...

客委會前組長報出差費被控貪污 懲戒法院認「順路」不受懲戒

已退休的客委會姚姓前組長，被控詐取自住家到出差地的出差旅費新台幣3萬餘元，涉嫌貪污，法院判決無罪確定。監察院彈劾姚女並移...

喝到肝癌仍屢犯酒駕！他憂死在監獄求易科罰金 法院打槍

高雄蔡姓男子去年7月酒駕逆向騎車，被法院依法判刑4月，得易科罰金，檢方發現蔡男曾有3次酒駕紀錄，不准他再易科罰金，讓他入...

機械停車位操作不慎使鄰居連人帶車摔落 屏東男子挨告

屏東東港鎮蘇姓男子上個月晚間到住家地下停車場取車，疑未注意機械式停車位內狀況，操作後造成當時仍在車位內的劉姓女子連人帶車...

騎士撞併排車受傷…法官認他「不會騎」 違規三寶判無罪

林姓女子違規並排停車，害騎電動自行車的侯姓男子撞上車尾，侯倒地後右手掌骨折還有多處擦挫傷，氣得對林女提告。檢方依過失傷害...

林益世聲請赴警局報到改每月1次 法院不准

前立委林益世被控收受6300萬元案，最高法院22日將宣判。林益世以疫情嚴峻為由，聲請赴警局報到由每週1次改為每月1次。法...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦