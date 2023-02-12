寒假將結束！新北板橋警遏止歪風 取締酒駕改裝噪音車

寒假結束，開學日將到來，新北市板橋警方昨天晚上偕同環保局人員執行路檢聯合稽查勤務，針對酒駕、噪音車等情事取締，共查獲酒駕2件、毒品案1件，取締重大交通違規無照2件、機動測速照相逕舉32件、通報改（換）裝排氣管產生噪音車輛機車23件、汽車1件，警方呼籲民眾守法，維護用路人安全。

板橋警方表示，下周就是新學期，少數年輕人會趁最後周末假日夜遊尋刺激，因此昨天晚上在轄內各交通違規熱點，執行取締酒駕勤務，更與環保局人員共同在轄內板城路（台65線下板橋一匝道）執行封閉式路檢聯合稽查勤務。

板橋警方說，除了攔查到2件酒駕、1件毒品案，2件無照駕駛、32件超速，也藉由環保署資料庫，由環保局攔檢發現排氣管與認證的資料不符或違法時，針對噪音車、改裝車等情事開罰，2小時內共攔查200多部汽機車，查獲改（換）裝排氣管產生噪音車輛機車23件、汽車1件。

板橋警方呼籲，年輕人切勿以身試法，用line、臉書等通訊軟體，號召朋友在道路上危險駕車、競速，民眾若發現機動車輛行駛道路有噪音妨害安寧情形，可上傳相片或影片至環保署噪音車檢舉網站檢舉，經查證屬實者將通知該車受檢。