討兒錢跑到父電器行前放大聲公 法院判無罪理由曝光

台中市潘姓、陳姓男子受人之託，向黃姓男子催討債務，2020年間前往黃父經營的電器行前，以大聲公重複播放「欠錢還錢、天經地義」，遭警方依強制罪送辦，案經一、二審都認定，二人行為不屬「無理滋擾」範圍，判無罪確定。

判決指出，潘姓、陳姓男子受綽號「阿生」男子之託，向黃姓男子催討欠債，2020年6月29日中午，前往黃父的住家也是其經營的電器行門前，手持大聲公，不斷播放已錄製好的錄音「欠錢還錢，天經地義」，以此迫使黃出面清償債務。

黃父聽到之後，要求潘等二人將大聲公關掉，離開現場，否則報警，但二人直說「報阿，我們是來要錢的」，黃父報警後，將大聲公移走，警方到場時，勸導二人離開，全案經認定有觸犯強制未遂罪，警方依法送辦。

案經一審審理後，認定根據現場監視器畫面，現場只有潘等二人及黃父，沒有其他人，另外潘等二人在現場只有播放大聲公，沒有妨害黃父經營電器行的其他犯行，判二人無罪。