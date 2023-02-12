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喝到肝癌仍屢犯酒駕！他憂死在監獄求易科罰金 法院打槍

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄蔡姓男子去年7月酒駕逆向騎車，被法院依法判刑4月，得易科罰金，檢方發現蔡男曾有3次酒駕紀錄，不准他再易科罰金，讓他入監悔過，但蔡男搬出「肝癌」、「糖尿病」等重症理由提異議，稱入監恐讓他有生命危險，希望法院撤銷不准易科的命令，法官認為檢方執行有據，駁回他聲請。

蔡男曾在2009年、2012年、2021年因酒駕被攔查，分別被判罰金及3月徒刑，徒刑部分均獲檢方裁定准易科罰金，但去年7月23日下午5時許，蔡男喝完啤酒後仍酒後上路，晚上在高雄鳳山區因違規逆向騎車，被警方攔查，呼氣酒測值達每公升0.36毫克，被依公共危險罪送辦。

檢方起訴後，蔡男在法院稱自己只有喝酒，沒有酒駕，但法官根據警方蒐證畫面，認定蔡男酒後騎車上路，依公共危險罪判刑4月，得易科罰金。

案件準備執行時，檢方曾給蔡男陳述機會，蔡搬出自己罹患「肝癌」、「糖尿病」等重症，稱每個月需要追蹤治療，希望檢方給他改科罰金就好，不想要入監，不過檢方認為蔡男曾有3次酒駕被逮前科，可見易刑處分已難有矯正效果，綜合相關事證，不准他易科罰金。

蔡男入監後不服，再搬出自己罹患肝癌、糖尿病，每個月需回診追蹤治療，否則會有生命危險，希望法院撤銷檢方執行命令。

高雄地院審理時，法官認為蔡男曾有酒駕紀錄，經刑罰處分後，依然無視其他人生命、身體及財產安全，可見財產刑處遇手段已無法預防他再犯。

另外，檢方執行前，已給蔡男陳述意見機會，不准易科罰金的要件，並不需要審酌身體、教育、職業或家庭等因素，僅須審酌是否具有「確因不執行所宣告之刑，難收矯正之效，或難以維持法秩序」事由為裁量，法官認為檢方指揮命令並未逾越法律授權，駁回蔡男聲請。

蔡姓男子四度酒駕被逮，他搬出自己罹患肝癌，擔心入監無法回診，恐有生命危險，希望改易科罰金，被法院打槍。圖為警方攔檢酒駕示意圖。記者張議晨/翻攝
蔡姓男子四度酒駕被逮，他搬出自己罹患肝癌，擔心入監無法回診，恐有生命危險，希望改易科罰金，被法院打槍。圖為警方攔檢酒駕示意圖。記者張議晨/翻攝

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