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機械停車位操作不慎使鄰居連人帶車摔落 屏東男子挨告
屏東東港鎮蘇姓男子上個月晚間到住家地下停車場取車，疑未注意機械式停車位內狀況，操作後造成當時仍在車位內的劉姓女子連人帶車摔落，造成她車輛毀損、受到驚嚇，劉女自行脫困經送醫無大礙。事後雙方調解不成，劉女提過失傷害告訴，警方受理後依法函送。
警方指出，56歲蘇男上個月5日晚上9點左右，到東港鎮沿海路63號地下停車場取車，操作機械式停車位時，疑似沒有注意到當時仍在停車位內的38歲劉女，造成對方連人帶車掉落並卡在機械車位中，所幸車門卡住一旁較高的車台，劉女自行脫困，無明顯外傷，送醫無大礙。
警方表示，晚間獲報到場處理，事後雙方因賠償金額無法取得共識，調解不成，劉女因飽受驚嚇造成身體不適，於案發隔日向警方提過失傷害告訴，警方受理後函送屏東地檢署偵辦。
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