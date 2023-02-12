機械停車位操作不慎使鄰居連人帶車摔落 屏東男子挨告

屏東縣東港鎮蘇姓男子疑未注意機械式停車位內狀況，操作後造成劉姓女子車輛毀損、受到驚嚇，提過失傷害告訴。圖／東港警分局提供 屏東東港鎮蘇姓男子上個月晚間到住家地下停車場取車，疑未注意機械式停車位內狀況，操作後造成當時仍在車位內的劉姓女子連人帶車摔落，造成她車輛毀損、受到驚嚇，劉女自行脫困經送醫無大礙。事後雙方調解不成，劉女提過失傷害告訴，警方受理後依法函送。

警方指出，56歲蘇男上個月5日晚上9點左右，到東港鎮沿海路63號地下停車場取車，操作機械式停車位時，疑似沒有注意到當時仍在停車位內的38歲劉女，造成對方連人帶車掉落並卡在機械車位中，所幸車門卡住一旁較高的車台，劉女自行脫困，無明顯外傷，送醫無大礙。