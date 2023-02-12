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客委會前組長報出差費被控貪污 懲戒法院認「順路」不受懲戒

中央社／ 台北12日電

監察院。 聯合報系資料照
監察院。 聯合報系資料照

已退休的客委會姚姓前組長，被控詐取自住家到出差地的出差旅費新台幣3萬餘元，涉嫌貪污，法院判決無罪確定。監察院彈劾姚女並移送懲戒，懲戒法院判決不受懲戒。可上訴。

姚姓前組長於民國106年9月8日至109年7月1日期間，在客家委員會客家文化發展中心任職，辦公室在屏東縣內埔鄉的六堆客家文化園區，因客展中心及台灣客家文化館均設於苗栗縣銅鑼鄉，姚姓前組長需經常往來兩地出差洽公、開會或策劃督導展覽活動。

由於姚姓前組長住在台北市，如果要從客家文化園區前往客展中心出差數日時，期間若遇到假日，姚姓前組長會返回北市住居，假日後隔日再前往客展中心出差。

檢方指出，依相關規定，差旅費的報支，應以機關所在地作為起迄點，姚姓前組長涉嫌自107年5月30日起迄108年12月底，浮報自台北市到苗栗縣的交通費共59筆，詐領交通費共計新台幣3萬6396元，依貪污治罪條例等罪起訴姚姓前組長。

監察院也認為，姚姓前組長未覈實報支交通費的行為，違反公務員服務法第5條及第6條規定，依法彈劾姚姓前組長，並移送懲戒法院審理。

刑事部分，法院認為，姚姓前組長因公出差，取最短邊由台北市直接前往苗栗縣銅鑼鄉，應屬國內出差旅費報支要點第12點所定的「順路」，且費用較往返屏東縣內埔鄉與苗栗縣銅鑼鄉為低，判決姚姓前組長無罪確定。

懲戒法院審理期間向行政院主計總處函詢相關疑義，也認定住籍地不在機關所在地與出差地中間的直線上，出差人取直線由住籍地前往出差地時，應認合於順路的要件，姚姓前組長行為無違失，判決不受懲戒。全案可上訴。

客委會 監察院 貪污

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