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桃園男求職遭押高雄拘禁 趁3嫌睡死逃出求助路人獲救

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

桃園林姓男子上網求職，因見提供帳戶操作虛擬貨幣，有月薪1萬，前往面試時，直接被何姓男子等3嫌押往高雄岡山區拘禁，並以武士刀、電擊棒恐嚇不得亂跑，所幸林機警，趁嫌犯睡死時逃出，找路人借手機報案，警方攻堅逮獲3嫌。

警方調查，家住桃園市的31歲林姓男子，因無業，在網路找工作，發現一則求人訊息，只要提供銀行存摺讓公司員工操作虛擬貨幣，每月可獲得1萬元；林認為可輕鬆賺錢，不疑有他，和21歲的何姓男子相約9日晚上8時，在桃園中壢區中北路二段面交存摺。

當天晚上，林男依約前往，抵達後，何男和26歲張姓男子及20歲顏姓男子等3男在場，直接將林押上車，在車上要求林交出銀行存摺和身分證，車子一路南下到高雄岡山區本洲一路一處老舊平房。

何男等人將林軟禁在屋內，並拿出武士刀和電擊棒，恐嚇林：「不得亂跑，否則將對其不利」；由於一夜開車押人南下，何男等3人累的在床上呼呼大睡，被害人林男驚魂未定，嚇得無法安眠。

10日早上8點，林男見嫌犯睡死，趁機開門逃出屋外，在數百公尺外攔下路人求助，借手機報警。

岡山警分局警方獲報趕抵，由於林男是桃園人，對眼下的環境不熟，警方載他沿路找尋遭拘禁的透天厝，林認出確切地點後，警方荷槍實彈前後包抄平房攻堅，進屋後，還在睡夢中的何男等人見警方當場傻眼，警方喝令嫌犯「趴下」，3嫌乖乖就逮。

警方在屋內起出被害人林男存摺及證件，查扣武士刀、電擊棒及手機等物；警方發現拘禁被害人平房是何嫌老家，何等人負責拘禁被害人，還來不及將存摺交付給詐欺集團上游使用即落網。

警詢後，依詐欺、妨害自由等罪嫌將何等3嫌移送橋頭地檢署偵辦，檢方依涉嫌重大、有串供、逃亡之虞，聲請羈押獲准。

桃園林姓男子求職，被何姓男子等3嫌押往高雄拘禁，林趁嫌犯睡死逃出，求助路人報警，警方持槍到拘禁地攻堅，逮獲3嫌。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，被何姓男子等3嫌押往高雄拘禁，林趁嫌犯睡死逃出，求助路人報警，警方持槍到拘禁地攻堅，逮獲3嫌。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，想提供存摺賺萬元月薪，卻被3嫌押往高雄拘禁，林趁3嫌睡死逃出，求助路人報警，警方逮獲3嫌，查扣作案工具。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，想提供存摺賺萬元月薪，卻被3嫌押往高雄拘禁，林趁3嫌睡死逃出，求助路人報警，警方逮獲3嫌，查扣作案工具。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，被何姓男子等3嫌押往高雄拘禁，林趁嫌犯睡死逃出，求助路人報警，警方逮獲3嫌送辦。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，被何姓男子等3嫌押往高雄拘禁，林趁嫌犯睡死逃出，求助路人報警，警方逮獲3嫌送辦。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，被何姓男子等3嫌押往高雄拘禁，林趁嫌犯睡死逃出，求助路人報警，警方攻堅將嫌犯壓制在地。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，被何姓男子等3嫌押往高雄拘禁，林趁嫌犯睡死逃出，求助路人報警，警方攻堅將嫌犯壓制在地。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，想提供存摺賺萬元月薪，被3嫌押往高雄拘禁，所幸林趁3嫌睡死逃出求助路人報警，警方攻堅將嫌犯壓制在地。記者石秀華／翻攝
桃園林姓男子求職，想提供存摺賺萬元月薪，被3嫌押往高雄拘禁，所幸林趁3嫌睡死逃出求助路人報警，警方攻堅將嫌犯壓制在地。記者石秀華／翻攝

虛擬貨幣 詐騙集團

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