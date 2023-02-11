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交流道匣道口倒車A到同行車 拖吊司機訴訟少罰一筆

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

翁姓男子前年3月7日駕駛拖吊車，經國道一號南向新營交流道入匝道口處，倒車A到同行車，倒車肇事、行駛高速公路違規倒車，台南市府分別裁處1600元、3000元並記點，法官認翁車為執行任務救濟車，不受高速公路交通管制規則中禁止倒車的限制，撤銷高速公路違規倒車的處分。

翁男主張，他該地點欲倒車之際，後方車輛駕駛惡意阻擋其行車動線，致他無法順利倒車，且實際上也無碰撞情事，交通局僅以司機自述及影片畫面，即認定他違規，顯有率斷。

同時，他既是經管理機關核准的拖吊車輛，應符合高速公路及快速公路交通管制規則，於執行拖救任務時，為爭取時效，才依規定於倒車前往故障車位置，自不受該規則中高速公路及快速公路交通管制中禁止倒車的限制，不應受處罰。

他不服提行政訴訟，要求撤銷兩處分，他也說，後車車輛是同行，為了搶生意，才會跟車過緊。

交通局指出，前年3月7日下午2時57分許，翁男駕車行經國道一號南下288公里處交流道入匝道口，倒車時不注意後方車輛肇事，無人受傷或死亡而未依規定處置，以及在高速公路違規倒車，經國道四隊製單舉發，違規事證明確。因此，該局認翁倒車肇事違規裁處罰鍰1600元，另行駛高速公路違規罰鍰3000元並記違規點數1點。

交通局檢附錄影採證畫面，經審視翁車之後有車輛尾隨，停駛在該車後方，下午2時57分許翁車調整與後車車距時，車尾的吊桿左側部分碰撞到後車車頭的車牌及保險桿處，翁車再次調整車距與位置，待後車駕駛下車至翁車車門旁，拍門並呼喊告知已發生碰撞。

翁車自白線匯流處的左側車道，持續倒車行駛至後方車道匯流處，左轉至欲拖吊的故障車所在的車道，並駛向該故障車。

交通局指出，翁先與後方車輛發生碰撞事故，經後方車輛駕駛明確提醒後，未為任何處置，逕自以倒車方式離去現場，事證明確。

台南地院認檢視事故照片、現場圖、調查報告表等比對相關人員談話紀錄表，發現後車車頭及翁車叉車架確實有輕微的碰撞痕等跡證，足可認定翁確實有倒車以叉車架碰撞到後方車輛，以及兩車碰撞後，翁未保持現場狀態，逕自前往處理道路救援業務。

台南地院指出，翁要求撤銷倒車肇事違規處分無理由，但該車為執行任務的救濟車，不受高速公路及快速公路交通管制規則中禁止倒車的限制，行駛高速公路違規部分認事用法有誤，罰鍰3000元並記違規點數1點的部分應撤銷。

翁姓男子前年3月7日駕駛拖吊車，經國道一號南向新營交流道入匝道口處，倒車A到同行車，因倒車肇事、行駛高速公路違規倒車挨罰，他不服提行政訴訟。圖／本報資料照
翁姓男子前年3月7日駕駛拖吊車，經國道一號南向新營交流道入匝道口處，倒車A到同行車，因倒車肇事、行駛高速公路違規倒車挨罰，他不服提行政訴訟。圖／本報資料照

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