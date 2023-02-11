交通部技佐指示偽造文書 懲戒法院判降級改敘

交通部航港局技佐盛景俠，遭控在辦理台中港與離島燈塔整建工程時，指示偽造不實履約文件，遭台北地方法院判刑1年4月。懲戒法院日前判決盛景俠降1級改敘，可上訴。

交通部移送指出，盛景俠任航港局航安組燈塔工程及維護科技佐，民國108年間辦理北椗島、東椗島2座燈塔整建工程間，明知廠商施作情形不符契約規範及圖說要求，教唆監造單位將施工廠商未完工部分列為履約瑕疵。

交通部認為，廠商因海象不佳未能登島查驗，也未召開竣工確認前檢討會議，盛景俠便宜行事，以LINE指示監造單位塗改會議名稱，並重新製作不實履約確認檢討會議記錄，再轉由盛景俠簽辦驗收。

航港局登東椗島勘驗後發現，尚有燈塔燈籠塔頂內部骨架、鑄鐵棧道修繕及舊腐蝕木框房門拆除等諸多工項未完成。另，航港局調查盛景俠106年簽辦的台中港、芳苑、安平、琉球嶼、七美嶼、東吉嶼、北椗島、東椗島等8座燈塔整建工程，同樣有不當履約或驗收情形。

台北地檢署110年間依公務員登載不實公文書等罪嫌起訴盛景俠。航港局認為盛景俠有受懲戒之必要，決議記過1次，並移付懲戒法院審理。

刑事部分，台北地方法院去年10月依偽造文書等罪判決盛景俠1年4月有期徒刑，緩刑4年，並應向公庫支付新台幣50萬元，及應參加法治教育2場次。案經上訴，目前正由台灣高等法院審理中。

盛景俠答辯指出，刑事偵審期間承受巨大心理壓力，心生警惕，無再犯可能，且擔任公職多年，兢兢業業，恪守本分，僅因一時失慮而觸法，行為惡性非嚴重，亦無損及政府信譽，已為本案付出代價，請從輕處分，給予自新機會。

懲戒法院審酌，盛景俠身為本件公共工程主辦人員，未能確實依法履行職務，面對廠商缺失、延誤工期，教唆監造單位配合不實登載公文書，明顯欠缺守法觀念，考量其坦承犯行，表達悔意，犯後態度良好，判決降1級改敘。全案可上訴。