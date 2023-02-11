母女控樓上鄰居做蔥肉餅太吵 官司輸了但鄰居也搬走了

藝人隋棠與樓下鄰居紛爭持續延燒，社區大樓噪音問題也備受矚目。桃園一對家住12樓的陳姓母女也控訴正上方13樓鄰居無端將地板剷薄、14樓鄰居夜裡常拍打麵團做蔥肉餅，長期製造噪音，嚴重影響日常生活，雖然興訟官司敗訴，但樓上住戶在官司打完前全都搬走。

陳姓母女指控，13樓無端將地板剷薄後，平日有用力踩踏、放置物品及半夜長時間使用洗衣機情形，其聲響及震動，對母女2人造成莫大噪音侵擾。而14樓在屋子裡經營蔥肉餅生意，夜裡會啟動攪麵機桿麵或拍打麵糰，發出類似脫水機的低類噪音，白天也有小孩奔跑、捶打牆壁，也使母女2人受嚴重侵擾。

陳姓母女還說，13、14樓鄰居都在後陽台違法裝設鋁窗，並將洗衣機放在後陽台內，洗衣機動作的聲音也對母女2人影響甚鉅，因此要求13、14樓鄰居將房屋還原至建物施工完成時的狀態，2戶應分別賠償母女2人各20萬元。

審理時，13樓鄰居強調家中雖有鋪設木質地板，但從未將地板磁磚刨除，陳姓母女認為聲音是從他的房子傳出，但實際上無法排除是其他樓層或住戶傳出的可能性。14樓鄰居也說，自己從未在半夜拍打麵糰或桿麵，也沒有放任小孩喧鬧，而且從未接獲其他住戶投訴或抗議，母女2人病症與本案也無因果關係。

法院調查，陳姓母女雖指控噪音是樓上鄰居製造，並提出醫院診斷證明書做為證據，但診斷書充其量只能證明2人罹病及社區內有住戶反映噪音問題，無從認定是樓上住戶發出。桃園市環保局與警察局分別於去年1月、5月前往察看，還在屋內停留40多分鐘，結果均未發現噪音，因此難認母女指控內容真實。