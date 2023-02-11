影／貨車司機找援交 完事藉口多給錢 強搶萬餘元 警速逮
貨車司機康姓男子日前透過網路情色平台，以一萬元代價找女子援交，完事後藉口多給錢，涉嫌強搶1萬餘元後逃跑，新北市警方獲報10小時速逮康男到案，警詢後依準強盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。
2月9日上午7時許，一名29歲女子到新北市板橋派出所報案，聲稱在昨夜與1名網路上結識陌生男子在板橋區南雅南路一間賓館，以1萬元的代價進行性交易，完事後兩人正準備離去時，該名男子佯稱好像多給錢，要求女子將已收妥的錢拿出來再清點一次。
男子趁女子將錢從口袋掏出後，強行將錢搶走並拔腿就跑，女子為取回錢，反遭男子用左手肘攻擊右腹，再用左腳踹其右小腿，致女子痛得跌坐在地，男子也乘機逃之夭夭，受害女子心有不甘隔天一早至派出所報案。
警方擴大調閱案發地點監視器畫面，經被害人指認確認犯嫌為從事貨運司機康姓男子（28歲） 身形與服裝都符合，報請新北地檢署聲請拘票獲准，於獲報當天下午5時將康男查緝到案，追回遭搶財物，警詢後依準強盜罪嫌移送檢方偵辦，板橋警方並將擴大深入追查是否還有其他受害者，受害女子涉嫌從事性交易，警方也依違反社維法裁罰。
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