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糗！3個月內二度酒駕被逮 原因理由竟一模一樣
桃園一名陳姓男子酒後開車，因車尾警示燈故障，沿途開著閃黃燈提醒後方車輛注意，未料也引起警方注意，最後因為酒測值超標被移送法辦。
桃園警方表示，大樹派出所副所長景暐勛、警員姜俊廷昨晚9時執行巡邏勤務，經過桃鶯路時發現一輛小貨車沿途開著故障燈，但車速又不慢，擔心發生意外，上前關切，結果車內酒氣沖天，進而才發現陳姓男子酒駕情事。
陳男供稱自己準備要去載同事，因貨車警示燈壞掉，所以用閃黃燈代替，開車前只有喝一罐啤酒，不曉得會超標。陳男還說，自己去年12月也曾因酒測超標被逮，當時也是警示燈壞掉才被攔查，同樣情況被抓2次，實在不走運。
警方調查，陳男此次酒測值達0.46，明顯超標，警詢後依公共危險罪移送法辦，也勸戒他不要再犯。
※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康
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