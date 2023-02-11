女房客退租還用文件請補貼 她爽領3.7萬元遭房東告發

高雄陳姓女子曾透過仲介租屋，租期未滿一年就退租並搬離，但她透過偽造相關文件，製造仍持續承租的假象，還向市府單位連續申請3年的租屋補助，爽領7萬3600元，事後遭屋主發現，檢舉並報警；經調查檢方認定，陳女因涉嫌偽造文書及詐欺取財罪，將她依法起訴。

起訴書指出，陳女2019年1月31日，透過仲介向劉姓屋主承租在高雄左營一處房屋，租期唯一年；承租期間，陳向市府申請每月3200元的租屋補助，但租期未滿，就在同年8月14日終止租約並搬離。

儘管如此，陳女仍以先讓小孩先搬進去住為由，故意逾期後補件，藉此申請到補助，獲1萬9200元補助；2020年2月27日，再度偽造屋主署名及印文，製造仍有租屋的假象，繼續申請租屋補助，又獲得3萬8400元。

2020年8月31日陳女又故技重施，再獲得1萬6000元的租屋補助；直到事後屋主發現此事，並向稅務機關證實，陳早在2年前就終止租約一事，並向市府都發局告發，經查證後報警，犯行才因此曝光。