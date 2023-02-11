快訊

出國玩怕確診？2家旅平險理賠 但「時間點」要留意

抓到了！台鐵連串炸彈恐嚇案 竟是同一名少年打電話「表達情緒」

「房子是我賣給隋棠的」 房仲還原賣房始末 7點親解紛爭疑雲

不爽女護理師不幫他取藥 台南男徒手毆打臉部成傷

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南53歲林姓男子去年12月30日11時34分許在奇美醫院，因不滿女護理師不幫他取藥，竟徒手毆打她臉部挫傷，經報警處理，林男坦承動手，迄今仍未與女護理師和解，賠償其損害，台南地院認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪處2月徒刑。

林男在警詢及偵查中均坦承犯行，然而，他表示，一時情緒失控，才會出手打人。案發後，女護理師不堪受辱，立即通報永康警分局處理，惟對傷害部分並未提告。檢方認違反醫療法案件，聲請簡易判決。

台南地院審酌，林男未理性面對醫事人員的處理，僅因一時情緒失控，當場對女護理師施以強暴手段致傷，妨害她執行醫療業務，損害醫病關係，減損整體醫療士氣，間接影響其他就醫病人及家屬權益與安全，很不應該。

惟念他犯後坦認犯行、態度尚可，並考量他前有犯罪前科，迄未與女護理師達成和解，賠償其損害，兼衡他的智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處2月徒刑，可易科罰金，可上訴。

台南地院認林姓男子犯後坦認犯行、態度尚可，但迄未與女護理師達成和解，賠償其損害，認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處2月徒刑。圖／本報資料照
台南地院認林姓男子犯後坦認犯行、態度尚可，但迄未與女護理師達成和解，賠償其損害，認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處2月徒刑。圖／本報資料照

護理師 台南 奇美醫院

延伸閱讀

普悠瑪乘客突昏倒護理師急CPR 列車停靠送醫5旬男仍不治

陳文茜高燒38.9 虛弱發抖　驚曝「腦幹下視丘遭侵蝕」失去功能

土耳其震災 高醫醫師護理師隨台灣救護隊前往支援

第二批國家搜救隊90人今晚出發 陳建仁授旗打氣

相關新聞

不滿樓上鄰居製造噪音 女住戶持扳手做這件事下場慘了

藝人隋棠與大樓樓下鄰居因噪音問題鬧上媒體版面，引起熱議。新竹市1名姚姓女子則因不滿樓上鄰居發出噪音反映仍沒改善，竟持扳手...

不爽女護理師不幫他取藥 台南男徒手毆打臉部成傷

台南53歲林姓男子去年12月30日11時34分許在奇美醫院，因不滿女護理師不幫他取藥，竟徒手毆打她臉部挫傷，經報警處理，...

國安局退訓男 上網洩情報判刑

男子何牧珉擁有台大文憑，考進國家安全局遭退訓，在PTT論壇網站揭露同梯受訓同學及長官職稱、化名、真實身分被訴；台北地院審...

訴停生母親權 阿嬤爭孫 憲法法庭不受理

9歲男童生父與陸籍生母離婚時，約定男童親權由父方獨任，父親2019年死亡，母親來台和祖父母爭子，祖父母稱兒子在大陸曾遭家...

他騎車自撞摔出護欄跌落水溝亡 家屬求國賠500多萬兩理由敗訴

蔡姓男子於4年前上午9點左右騎車外出，行經屏東縣126鄉道下廍里堤防路段，疑因操作不當擦撞路側護欄，摔落排水溝傷重死亡，...

臉紅情侶檔騎車遇警攔查 否認酒駕秒遭酒精檢知器打臉

歐姓男子及其女友前天凌晨與友人飲宴後，短暫休息自認酒醒，騎乘共享機車返家，因兩人面有酒容，巡警靠近攔查，歐男起初否認飲酒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦