不爽女護理師不幫他取藥 台南男徒手毆打臉部成傷
台南53歲林姓男子去年12月30日11時34分許在奇美醫院，因不滿女護理師不幫他取藥，竟徒手毆打她臉部挫傷，經報警處理，林男坦承動手，迄今仍未與女護理師和解，賠償其損害，台南地院認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪處2月徒刑。
林男在警詢及偵查中均坦承犯行，然而，他表示，一時情緒失控，才會出手打人。案發後，女護理師不堪受辱，立即通報永康警分局處理，惟對傷害部分並未提告。檢方認違反醫療法案件，聲請簡易判決。
台南地院審酌，林男未理性面對醫事人員的處理，僅因一時情緒失控，當場對女護理師施以強暴手段致傷，妨害她執行醫療業務，損害醫病關係，減損整體醫療士氣，間接影響其他就醫病人及家屬權益與安全，很不應該。
惟念他犯後坦認犯行、態度尚可，並考量他前有犯罪前科，迄未與女護理師達成和解，賠償其損害，兼衡他的智識程度及家庭生活狀況等一切情狀，認他犯妨害醫事人員執行醫療業務罪，處2月徒刑，可易科罰金，可上訴。
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