不滿樓上鄰居製造噪音 女住戶持扳手做這件事下場慘了

藝人隋棠與大樓樓下鄰居因噪音問題鬧上媒體版面，引起熱議。新竹市1名姚姓女子則因不滿樓上鄰居發出噪音反映仍沒改善，竟持扳手到樓上鄰居的屋頂處敲打反擊，把防水層都敲壞，周姓鄰居發現後氣得報警，案經地檢署提起公訴，新竹地院認定姚女觸犯毀損罪，判她2個月易科罰金，可易科罰金。板手則沒收處理。

簡易判決指出，姚姓女子與周姓男子分別是新竹市同一棟樓的4樓、5樓社區住戶。姚女自認周姓鄰居於5樓製造噪音，經反映未能改善，去年4月20日晚間6時41分多竟持扳手上樓，敲打5樓屋頂由周男自己出資鋪設的屋頂地面的地磚、防水層，表達不滿。

由於5樓屋頂地面的防水層被扳手敲打多處破損而損壞，周姓男子發現自家屋頂地板遭毀損，連忙調閱樓梯間與屋頂監視器影像並報警處理，循線查出竟是住在4樓的姚姓住戶涉案，案經檢察官提起公訴。

新竹地院依據姚女於警詢、偵查及法院審理中自白，以及周姓男子於警詢及偵查中證述釐清事件始末，周姓男子也提供屋頂防水工程估價單、5樓樓梯間及屋頂的監視錄影截圖，還有案發社區的住戶LINE群組訊息紀錄、現場屋頂防水層毀損情形照片，姚姓女子觸犯毀損罪的罪證確鑿。