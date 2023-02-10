刑法防制性暴力生效 不實性影像營利最高判7年

為建構嚴密性暴力防護網絡，提升被害人權益保障，法務部表示，刑法妨害性隱私及不實性影像罪章於今天生效，未來不實製作性影像並散布營利，最高可處7年有期徒刑。

法務部發布新聞稿指出，首先攸關防制性暴力的刑法部分條文，針對性影像定義及第28章之1（妨害性隱私及不實性影像罪），民國112年1月7日三讀通過，今日生效，不但將加重罪責，更能打擊侵害性私密犯罪。

公布施行生效條文規定，未經他人同意攝錄性影像，最重處3年有期徒刑，若意圖營利而散布，最重處7年有期徒刑；以強暴、脅迫攝錄性影像，最重處5年期徒刑，若意圖營利而散布，處1年6月以下10年6月以下有期徒刑。

過去發生網紅小玉涉嫌以深偽技術（Deepfake）製作換臉謎片，也同樣被納入修法規範，若未經他人同意散布性影像，最重處5年有期徒刑；製作或散布他人不實性影像，最重處5年有期徒刑，若有意圖營利則可處7年有期徒刑。

其次，犯罪被害人權益保障法所修正第1章總則、第4章修復式司法、第7章附則，也同樣於今日生效，將由行政院跨部會督導整體工作。

法務部官員表示，犯罪被害人權益保障法之第2章保護服務、第3章犯罪被害人保護命令、第5章犯罪被害補償金、第6章保護機構，涉及子法研擬、經費籌編、人力擴充、教育訓練等配套措施，待行政院另定施行日期。

新、舊法過渡期間，因補償金從新從優原則，致使被害人無法及時獲發補償金，將協助被害人依法申請暫時補償金等措施。

另一方面，針對性侵犯在獄中接受輔導或治療後，經鑑定、評估若有再犯風險，依修正刑法第91條之1強制治療規定，三讀通過的修正條文規範，強制治療期間改採定期延長而無次數限制，將於今年7月1日起生效施行。