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他騎車自撞摔出護欄跌落水溝亡 家屬求國賠500多萬兩理由敗訴

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導

蔡姓男子於4年前上午9點左右騎車外出，行經屏東縣126鄉道下廍里堤防路段，疑因操作不當擦撞路側護欄，摔落排水溝傷重死亡，蔡男家屬認為屏東縣政府未盡公共設施維護管理責任，請求國賠百萬遭駁回，可上訴。

蔡男家屬主張，屏東縣政府為道路設施管理主管機關，在事故地點未設置警告標誌，施作的護欄高度僅45公分，低於機車坐墊高度，無法有效防止人車因撞擊而跌落排水溝，與蔡男死亡有相當因果關係，據此要求依國賠法賠償殯葬費、慰撫金、扶養費等共530多萬元。

屏東縣政府表示，事故路段護欄的高度符合規範，經鑑定無缺失，另在肇事地點前方約150公尺處，設有「慢」的警示標誌，提醒用路人減速慢行，未有公共設施設置或管理欠缺的情形。

法院指出，會同相關測量人員和技師現勘，護欄高度符合交通工程規範，達一般車輛保險桿高度，另事故當日氣候、光線、能見度良好，且蔡男為當地人，應能掌握路況，採取適當駕駛行為，不至發生意外，因此，標誌設置與否和肇事原因無明確因果關係，屏東縣府未有過失，蔡男家屬請求國家賠償無據，應予駁回，本案得上訴。

屏東縣男子騎車自撞摔出護欄身亡，家屬求國賠500多萬敗訴。記者張已亷／攝影
屏東縣男子騎車自撞摔出護欄身亡，家屬求國賠500多萬敗訴。記者張已亷／攝影

屏東縣政府 國賠

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