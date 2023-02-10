臉紅情侶檔騎車遇警攔查 否認酒駕秒遭酒精檢知器打臉

歐姓男子及其女友前天凌晨與友人飲宴後，短暫休息自認酒醒，騎乘共享機車返家，因兩人面有酒容，巡警靠近攔查，歐男起初否認飲酒，見酒精檢知器有酒精反應，又改口「喝了兩杯啤酒」，經施予酒測，歐男酒測值達每公升0.24毫克，員警依法製單舉發並扣車處罰。

警方調查，30歲歐男及其女友2月8日凌晨與友相約到台北市信義區飲酒聚會，散會後短暫休息，凌晨3時許自認已酒醒，便租用共享機車載送女友返家。

松山警分局東社派出所員警巡邏行經復興北路、長安東路二段口時，發現2人臉紅，面有酒容，歐男女友坐姿搖晃，遂上前攔查，歐男路邊停車還搖搖晃晃，差點摔倒，但矢口否認酒駕。

但經員警拿出酒精檢知器，歐男一吐氣，檢知器就亮燈，歐男見狀只好改口「我只喝了一點，大概兩杯」，員警再施予酒測，確定歐男酒測值達每公升0.24毫克，即依道路交通管理處罰條例第35條規定，「汽機車駕駛人經測試檢定酒精濃度超過規定標準，處1萬5000至9萬元罰鍰」，製單舉發，並扣留歐男機車。

警方呼籲，酒駕違規處罰甚鉅，民眾切勿以身試法，酒後應以指定駕駛、代駕、計程車等方式安全返家，也要留意酒後有充分休息時間，完全代謝體內酒精後，才能駕車上路。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康