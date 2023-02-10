長榮女大生命案凶手稱非故意 死者雙親來台出庭哽咽求判死
長榮大學馬來西亞籍鍾姓女生遭性侵命案，凶手梁育誌今天在二審庭審，仍稱他不是故意要殺害鍾女，辯護律師主張他可教化，可不判死，但鍾母在哽咽陳述意見，盼判殺女凶手死刑。二審預訂3月23日宣判。
梁育誌涉嫌性侵殺害長榮鍾姓女生，一審判他死刑，全案上訴二審，鍾女父母聲請「刑事訴訟參與」，自馬來西亞來台出庭，高等法院高雄分院今天連開2庭，直到今天下午5點多辯論終結。
庭審間，梁育誌一再稱他並不是故意殺害鍾女，辯護律師也針對二審委託做出的量刑鑑定報告，與檢方互有爭論，主張梁不是故意殺人，仍有教化可能，希望法官判梁免死。但梁在法庭上也沒向鍾女父母道歉。
鍾女父母穿著黑色衣褲出庭，庭審中仍相當難過，鍾母在陳述意見時，句句帶著哽咽，仍尚未擺脫喪女之痛，向法官請求判梁死刑。二審結束雙方辯論，預定3月23日宣判。
梁育誌在2020年10月28日在台南市歸仁區高鐵橋下，強行擄走準備回租處的鍾姓女大生，將鍾女打到無力反抗，拖上車性侵得逞，隔天凌晨梁發現鍾女氣絕，開車棄屍高雄阿蓮區大崗山邊坡，警方逮捕他，發現他曾也要對其他女生下手，帶他找到鍾女屍體後，引起軒然大波，去年3月18日，橋頭地方法院認為梁預謀犯案、手段殘忍，依強制性交殺人、強盜等罪，判梁死刑，褫奪公權終身。
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