堆高機牙叉升停半空 2年輕男雙載遭「正中頭部」慘死
賴姓堆高機駕駛前年要從林姓貨車司機車上卸貨時，2車均占據台中霧峰區中正路道路，前後無任何警示、防護，導致20歲王姓男子騎車載19歲魏姓友人經過，遭懸停空中的牙叉「正中頭部」，2男頭部變形慘死，法院認為賴、林貪圖方便忽視交通安全，各依過失致死罪判8月、7月，可上訴。
檢警調查，林男2021年10月2日開大貨車臨停在霧峰區中正路要卸貨，賴男則駕駛堆高機要將貨車上的機台卸下，但過程中占用馬路大部分空間形成極大障礙，周圍也沒設任何警示、防護措施，就冒然將牙叉升起。
當晚7點多，王男（20歲）騎車載魏姓友人（19歲）經過因閃避不及直接撞上牙叉，機車再衝向前方的小客車，王則頭部變形嚴重鈍挫傷到院前就死亡，魏同樣頭部重創搶救不治。
法院審理時，林姓、賴姓駕駛均坦承，並有監視器畫面佐證，車禍鑑定也認為是2人分別開貨車、堆高機於夜間不當利用道路作為工作場所，未採取適當警示而妨害行車安全，同為肇事原因，而王姓騎士則沒有肇事因素。
法院審酌，林、賴都沒遵守道路交通安全規則，在未設置充分警示往來車輛注意情況下，貿然由賴駕駛堆高機占據道路卸貨，造成王、魏死亡結果，且賴佔據道路駕駛堆高機過失情節嚴重，考量2人都沒前科等，各依過失致死罪判賴8月、林7月徒刑。
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