萬華小隊長涉收賄包庇賭場被起訴 罪證不足逆轉獲判無罪

原任職於台北市萬華警分局偵查隊的小隊長黃臺明因涉收賄包庇轄區賭場被起訴，新北地方法院審理後，認為罪證不足，逆轉判決無罪。

起訴指出，黃臺明任職萬華警分局期間，負責查緝賭博、色情、毒品和幫派等犯罪偵查工作，其明知黃姓男子在轄內開設天九牌賭場，仍透過白手套曾姓男子與對方達成協議，只要賭場開張一次，就收取1萬元「公關費」，作為不舉發或取締的代價，前後共收了15萬元。

黃臺明也透過曾姓男子向另外一家賭場的李姓負責人收取每次3000元的「公關費」，自2017年5月起，前前後後也收了6萬元。

黃臺明矢口否認，稱是曾男利用他的名義在外招搖撞騙，但拒絕測謊；檢方調查其手機，發現其中只留存最近2天的對話紀錄，黃辯稱是酒後刪除，否認刻意更換手機和丟棄舊手機，但因賭場業者和曾男都證稱有行賄黃臺明，檢方依貪汙治罪條例起訴。

庭審時，黃臺明依舊否認犯罪，白手套曾男則改口稱，他雖向賭博業者宣稱他可以協助打點萬華偵查隊，即向黃臺明行賄，但實際上是他因缺錢所以行騙賭博業者，還宣稱他羈押時會稱黃臺明有收錢都是因「被羈押，精神不好，想交保就亂講」。

合議庭認為，黃臺明2017年1月2日才知自己將調到萬華偵查隊任職，又兩天後才知自己屬於第七小隊，負責賭場刑責區，但曾男卻稱他2016年底就與黃臺明商量賭場「公關費」事宜，有不符之處。

合議庭並認為，起訴雖稱監聽譯文與賭場業者均證稱黃臺明有收賄，但僅能證明曾男曾向賭場業者收取名義上為公關費的款項，難以證明黃臺明確實有收賄，且手機更換門號、刪除資料有很多原因，黃臺明稱因費用便宜所以換門號、要賣掉舊手機所以重置舊手機也無明顯違背常理之處，難以認定與黃臺明收賄有關，因事證不足，判決黃臺明無罪。

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