快訊

劉亞仁尿檢驗出大麻反應 專家推測時間「10天內碰過」

王滬寧將與夏立言會面 為中共廿大後首次見台灣客人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿嬤爭孫輸陸籍母敗在這一點 聲請釋憲憲法法庭不受理

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

9歲男童生父與陸籍生母離婚後，父親身亡，祖父母帶他回台養育；男童母親已再婚，3年前來台爭子，祖父母認為兒子在陸曾遭家暴，憂孫遭虐，但爭撫養權官司一路敗訴。男童母親向法院聲請強制執行，男童去年底回大陸。祖母與男童因聲請停止親權訴訟，聲請法規範及裁判憲法審查及暫時處分，憲法法庭今以8票比7票裁定不受理。

憲法法庭表示，本件聲請的前提爭執，是祖母與母親間的停止親權爭議，在我國現行法制下，父親無法行使親權時，母親是「唯一親權人」，祖母尚無主張親權的餘地，除非母親有法定停止親權事由，並經依法宣告停止，否則祖母難以直接主張以未成年子女最佳利益來考量由誰行使親權。本件的情形與日前受矚的「台義案」狀況不一樣。

男童是2014年父親前往大陸讀書時與生母所生。祖父母聲稱，婚後隔年兒子便發現另一半性格易怒，多次對他暴力相向，兩人2016年在大陸法院協議離婚，對方主動放棄小孩監護權；事後他們將孫子帶回台同住，小孩原固定到大陸與母親會面，2019年兒子在大陸意外過世，不久疫情爆發，加上雙方關係惡化，漸少聯繫。

2019年，祖父母向家事法院聲請停止男童母親親權，但歷審法院都認為無法證明生母有對男童家暴可能，且根據家事調查官報告，母子互動自然愉悅，認定母親無疏於保護、照顧，或濫用對於子女權利情事，沒有停止親權必要，裁定交付母親帶回大陸。

聲請人認為，法院未給男童直接表達意願或陳述意見的機會，就男童最佳利益原則的判斷未採納慣居地原則、繼續性原則等標準，且未依聲請傳喚證人等，侵害未成年子女受憲法所保障的生存權、聽審請求權、調查證據請求權、受教育權、人格權。法規範憲法審查部分，家事事件法第108條規定未賦予未成年子女直接向法院表達意願或陳述意見的權利，應予違憲宣告並限期修正。

在民法親屬編規範架構下，對於未成年子女的權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時，「由他方行使」；父母之一方濫用其對於子女的權利時，法院得依他方、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人的請求或依職權，為子女之利益，宣告停止其權利之全部或一部。

依兒童及少年福利與權益保障法規定，以行使負擔權利義務之一方有未盡保護教養之義務，或對未成年人有不利之情事時，得請求法院宣告停止親權或監護權之全部或一部，或得另行聲請選定或改定監護人。

憲法法庭認為，難以看出相關規定和確定終局裁定有何違誤而侵害聲請人權利，也沒有憲法重要性，因此裁定不受理。

9歲男童生父與陸籍生母離婚後，父親身亡，祖父母帶他回台養育；男童母親已再婚，3年前來台爭子，祖父母認為兒子在陸曾遭家暴，憂孫遭虐，但爭撫養權官司一路敗訴。祖母與男童因聲請停止親權訴訟，聲請法規範及裁判憲法審查及暫時處分，憲法法庭今以8票比7票裁定不受理。記者王宏舜／攝影
9歲男童生父與陸籍生母離婚後，父親身亡，祖父母帶他回台養育；男童母親已再婚，3年前來台爭子，祖父母認為兒子在陸曾遭家暴，憂孫遭虐，但爭撫養權官司一路敗訴。祖母與男童因聲請停止親權訴訟，聲請法規範及裁判憲法審查及暫時處分，憲法法庭今以8票比7票裁定不受理。記者王宏舜／攝影

父母 監護權 未成年 離婚

延伸閱讀

刑事訴訟法「減輕或免除其刑」條文合憲 但3聲請人可聲請再審

頂大碩士老公沒畢業！妻怨「長期沒工作」想離婚 網揪時間點怒了

夏立言赴陸交流 民進黨團酸：去被當小弟小妹

大馬父母來台出庭…長榮女大生遭性侵殺害 二審今連開2庭速決

相關新聞

阿嬤爭孫輸陸籍母敗在這一點 聲請釋憲憲法法庭不受理

9歲男童生父與陸籍生母離婚後，父親身亡，祖父母帶他回台養育；男童母親已再婚，3年前來台爭子，祖父母認為兒子在陸曾遭家暴，...

要報警還「抱緊」？男稱看「未來女友」 1天4度騷擾賣衣女

江姓男子與新北市某服飾店一名女店員互不認識，卻24小時內4度騷擾恐嚇對方，稱「我來看未來女友」、「抓你頭去撞牆」，女子心...

萬華小隊長涉收賄包庇賭場被起訴 罪證不足逆轉獲判無罪

原任職於台北市萬華警分局偵查隊的小隊長黃臺明因涉收賄包庇轄區賭場被起訴，新北地方法院審理後，認為罪證不足，逆轉判決無罪。

刑事訴訟法「減輕或免除其刑」條文合憲 但3聲請人可聲請再審

男子陳炳榮認為刑事訴訟法第420條第1項第6款關於「再審」條文，與憲法第7條、第8條及第16條保障人民權利相牴觸，聲請大...

影／車手遭逮 求警連繫友人先到幼兒園幫忙接小孩

新北市警方日前查獲3 男1女共4名詐騙集團車手，查扣現金、手機和提領現金用的金融卡及筆記型電腦等贓證物，其中柯姓男子遭逮...

與鄰居不睦...鐵工持磚頭砸2住戶玻璃 連警車也遭遷怒

48歲黃姓鐵工因鄰里關係不洽，去年7月5日凌晨持磚頭、石塊接連砸破兩鄰居房屋玻璃，還砸毀其停在住處外轎車車窗玻璃，經報警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦