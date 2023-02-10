阿嬤爭孫輸陸籍母敗在這一點 聲請釋憲憲法法庭不受理

9歲男童生父與陸籍生母離婚後，父親身亡，祖父母帶他回台養育；男童母親已再婚，3年前來台爭子，祖父母認為兒子在陸曾遭家暴，憂孫遭虐，但爭撫養權官司一路敗訴。男童母親向法院聲請強制執行，男童去年底回大陸。祖母與男童因聲請停止親權訴訟，聲請法規範及裁判憲法審查及暫時處分，憲法法庭今以8票比7票裁定不受理。

憲法法庭表示，本件聲請的前提爭執，是祖母與母親間的停止親權爭議，在我國現行法制下，父親無法行使親權時，母親是「唯一親權人」，祖母尚無主張親權的餘地，除非母親有法定停止親權事由，並經依法宣告停止，否則祖母難以直接主張以未成年子女最佳利益來考量由誰行使親權。本件的情形與日前受矚的「台義案」狀況不一樣。

男童是2014年父親前往大陸讀書時與生母所生。祖父母聲稱，婚後隔年兒子便發現另一半性格易怒，多次對他暴力相向，兩人2016年在大陸法院協議離婚，對方主動放棄小孩監護權；事後他們將孫子帶回台同住，小孩原固定到大陸與母親會面，2019年兒子在大陸意外過世，不久疫情爆發，加上雙方關係惡化，漸少聯繫。

2019年，祖父母向家事法院聲請停止男童母親親權，但歷審法院都認為無法證明生母有對男童家暴可能，且根據家事調查官報告，母子互動自然愉悅，認定母親無疏於保護、照顧，或濫用對於子女權利情事，沒有停止親權必要，裁定交付母親帶回大陸。

聲請人認為，法院未給男童直接表達意願或陳述意見的機會，就男童最佳利益原則的判斷未採納慣居地原則、繼續性原則等標準，且未依聲請傳喚證人等，侵害未成年子女受憲法所保障的生存權、聽審請求權、調查證據請求權、受教育權、人格權。法規範憲法審查部分，家事事件法第108條規定未賦予未成年子女直接向法院表達意願或陳述意見的權利，應予違憲宣告並限期修正。

在民法親屬編規範架構下，對於未成年子女的權利義務，除法律另有規定外，由父母共同行使或負擔之。父母之一方不能行使權利時，「由他方行使」；父母之一方濫用其對於子女的權利時，法院得依他方、未成年子女、主管機關、社會福利機構或其他利害關係人的請求或依職權，為子女之利益，宣告停止其權利之全部或一部。

依兒童及少年福利與權益保障法規定，以行使負擔權利義務之一方有未盡保護教養之義務，或對未成年人有不利之情事時，得請求法院宣告停止親權或監護權之全部或一部，或得另行聲請選定或改定監護人。