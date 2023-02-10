刑事訴訟法「減輕或免除其刑」條文合憲 但3聲請人可聲請再審

男子陳炳榮認為刑事訴訟法第420條第1項第6款關於「再審」條文，與憲法第7條、第8條及第16條保障人民權利相牴觸，聲請大法官解釋，憲法法庭認為該款規定所稱「應受...免刑」的依據，除「免除其刑」的法律規定外，亦應包括「減輕或免除其刑」的法律規定在內，才符合憲法保障平等權意旨。

憲法法庭諭知聲請人得依判決意旨，依法定程序向再審的該管法院聲請再審。本號判決除陳案外，也併潘宗啓、林長志兩聲請案，潘、林也都是販賣第二級毒品，3人都可以聲請救濟。

陳炳榮因違反毒品危害防制條例，2011年7月20日第2次警詢時供出上游曾志文，檢察官在還沒「查獲」曾志文前，就先起訴陳，高雄地方法院依販賣第二級毒品罪判刑。陳不服，上訴主張他在警詢階段就主動供出上游並提供手機與通聯，但一審未審酌，認為他應可適用毒品危害防治條例減刑。

因高雄高分院拒絕適用毒品危害防制條例第17條第1項減刑，陳再上訴最高法院，但仍遭駁回定讞。上游曾志文因犯販賣第二級毒品，遭橋頭地方法院判刑，曾撤回上訴而告確定。陳炳榮認為是他提供線索而破曾案，屬「發現新事實、新證據」，應該開啟再審，但高雄高分院指稱刑事訴訟法第420條第1項第6款僅限於輕於原判決所認的「罪名」，不包含「罪刑 」而駁回。陳提抗告，最高法院駁回。

憲法法庭認為法治國原則是憲法的基本原則，立法者在立法時，基於特定理由，於相關犯罪法定刑規定外，另設有若干法定事由以「免除其刑」、「減輕或免除其刑」，避免對人民的刑罰過苛。刑事法有關「免除其刑」、「減輕或免除其刑」的法律規定用詞，是指「應」免除其刑、「應」減輕或免除其刑的絕對制，於依法應適用「免除其刑」的法律規定時，立法者要求法院依法應諭知免刑的判決；於依法應適用「減輕或免除其刑」的法律規定時，除法院依法應減輕其刑外，也包括法院依法應諭知免刑的判決情形在內。

憲法法庭認為「應受…免刑」的依據，除「免除其刑」的法律規定外，也應包括「減輕或免除其刑」的法律規定在內，才符合憲法第7條保障平等權意旨。