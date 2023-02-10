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與鄰居不睦...鐵工持磚頭砸2住戶玻璃 連警車也遭遷怒

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

48歲黃姓鐵工因鄰里關係不洽，去年7月5日凌晨持磚頭、石塊接連砸破兩鄰居房屋玻璃，還砸毀其停在住處外轎車車窗玻璃，經報警後查出黃所為，他還遷怒警方，4天後還持石塊丟擲警車後擋風玻璃台南地院認黃犯毀損他人物品及損壞公務員職務上掌管物品，應執行5月徒刑。

檢警調查，黃與鄰里相處不睦，心情不佳，去年7月5日凌晨1時47分許，持磚頭砸破薛姓鄰居房屋的玻璃1塊，3分鐘後又持磚頭砸破黃姓鄰居停在住家外的車窗玻璃1塊，致玻璃破裂損壞不堪使用，經住戶報警找上門。

未料，黃遷怒警方，7月9日晚間9時29分許，騎機車經過，見警車停放路旁竟持石塊丟擲其後擋風玻璃，致該玻璃破裂損壞。隨後當晚10時24分許又前往黃姓鄰居住處外，持石塊丟擲房屋窗戶玻璃，致該玻璃破裂損壞不堪用。經鄰居報請歸仁警分局偵辦。

黃於警詢時及偵查中均坦承不諱，與鄰居證述相符，且有現場照片、監視器及密錄器畫面截圖及警車損壞照片佐證，法官認事證明確。

台南地院審酌，黃僅因鄰里關係不洽及心情不佳，恣意持磚頭、石塊毀損他人所有玻璃窗及警員職務上掌管的警車玻璃窗，漠視法治及公權力，所為應予非難。黃犯後雖坦承犯行，惟迄未與鄰居達成和解或賠償其損害，卻在偵查中謊稱已與鄰居達成和解並賠償損失，足見黃犯後態度不佳。

法官認他犯毀損他人物品罪共3罪，各處2月徒刑；又犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，處3月徒刑。應執行5月徒刑，可易科罰金，可上訴。

台南地院認黃姓男子未與鄰居和解，偵查中卻謊稱與鄰居和解，犯後態度不佳，認他犯毀損他人物品罪又犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，應執行5月。圖／本報資料照
台南地院認黃姓男子未與鄰居和解，偵查中卻謊稱與鄰居和解，犯後態度不佳，認他犯毀損他人物品罪又犯損壞公務員職務上掌管之物品罪，應執行5月。圖／本報資料照

台南 擋風玻璃

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