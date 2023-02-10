與鄰居不睦...鐵工持磚頭砸2住戶玻璃 連警車也遭遷怒

48歲黃姓鐵工因鄰里關係不洽，去年7月5日凌晨持磚頭、石塊接連砸破兩鄰居房屋玻璃，還砸毀其停在住處外轎車車窗玻璃，經報警後查出黃所為，他還遷怒警方，4天後還持石塊丟擲警車後擋風玻璃，台南地院認黃犯毀損他人物品及損壞公務員職務上掌管物品，應執行5月徒刑。

檢警調查，黃與鄰里相處不睦，心情不佳，去年7月5日凌晨1時47分許，持磚頭砸破薛姓鄰居房屋的玻璃1塊，3分鐘後又持磚頭砸破黃姓鄰居停在住家外的車窗玻璃1塊，致玻璃破裂損壞不堪使用，經住戶報警找上門。

未料，黃遷怒警方，7月9日晚間9時29分許，騎機車經過，見警車停放路旁竟持石塊丟擲其後擋風玻璃，致該玻璃破裂損壞。隨後當晚10時24分許又前往黃姓鄰居住處外，持石塊丟擲房屋窗戶玻璃，致該玻璃破裂損壞不堪用。經鄰居報請歸仁警分局偵辦。

黃於警詢時及偵查中均坦承不諱，與鄰居證述相符，且有現場照片、監視器及密錄器畫面截圖及警車損壞照片佐證，法官認事證明確。

台南地院審酌，黃僅因鄰里關係不洽及心情不佳，恣意持磚頭、石塊毀損他人所有玻璃窗及警員職務上掌管的警車玻璃窗，漠視法治及公權力，所為應予非難。黃犯後雖坦承犯行，惟迄未與鄰居達成和解或賠償其損害，卻在偵查中謊稱已與鄰居達成和解並賠償損失，足見黃犯後態度不佳。