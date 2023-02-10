屏東男子酒駕不用關 法官：應以當下測得數據為準

屏東一名鍾姓男子於前年12月飲酒上路，不慎與人發生擦撞，經警方酒測濃度0.21毫克符合行政罰，卻被檢方依公共危險罪起訴，屏東地方法院認為，每人代謝酒精速度不同，應以警方測得數據為準，判鍾男無罪，可上訴。

鍾男於前年12月下午2點左右，在高雄市某處工地喝酒後開車上路，行經屏東市建國路與大溪路岔路口時，不慎與他人發生擦撞事故，當天下午4點左右，警方到場測得鍾男酒精濃度達每公升0.21毫克，依道路交通管理處罰條例僅罰款。

但檢方依交通部運輸研究所於77年提出的人體酒精含量代謝率，搭配訊問內容，回推計算出鍾男開車上路時，酒精濃度約為每公升0.28毫克，依刑法第185條之3規定的不能安全駕駛罪起訴鍾男。

鍾男於偵查中坦承酒駕，但堅持否認犯公共危險罪，他反駁，事故當下警方測得酒精濃度為每公升0.21毫克，檢方的推測只能作為參考，不能作為判決證據。

法院認為，檢方提出的研究內容時隔久遠，酒精代謝率與個人體質等因素息息相關，且無法確定鍾男開車上路時間，另警方到場檢測時，被告外觀、行動均可通過刑法第185條之3案件測試觀察標準，是以無從證明鍾男駕車時酒精濃度已達每公升0.25毫克以上，判無罪，可上訴。

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