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影／詐騙新店婦121萬…警先抓取款車手 再抓幕後車手頭

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女，警詢後昨依法送辦，黃男遭聲押獲准。

新北市75歲顏姓婦人去年12月至今年1月間，三度接獲詐欺集團以帳戶涉案為由，要求監管顏女金流，顏女不疑有它前後各提領37萬、35萬及49萬元，分別於去年12月26日、12月29日及今年1月4日在新店區安祥路一帶，將現金面交給由詐欺集團指派假冒警政署職員的詐團車手，顏女事後經人提醒察覺有異才知受騙，共損失121萬元，今年1月5日向新店警分局雙城派出所報案。

報案時再度接到詐騙集團來電，欲約定第4次面交時間行騙，警方提供面額50萬元假鈔請顏女佯裝配合，上月11日趁約定在新店區雙城路面交，新店偵查隊及雙城所員警前往埋伏，當場逮捕出面取款的16歲詐團車手彭姓少年，查扣手機1支、假公文1張、現金1萬元，但在旁監視的車手頭見情況不對，駕駛白色汽車衝撞員警後逃逸，彭姓少年被依詐欺罪及少年事件處理法移送台北地院少年法庭。

警方依車號追人，本月8日持台北地院及地檢署核發搜索票及拘票，在桃園市龍潭區中興路查獲駕車逃逸的黃姓男子（21歲），另在桃園市平鎮區大昌路查獲同案共犯17歲王姓少女。據了解，黃男負責監視車手取款，王姓少女則是車手掮客，找尋未成年少年加入詐團擔任取款車手。

警方現場查扣手機2支，另於王姓少女外套內起獲K他命菸2支，警詢後昨依詐欺、少年事件處理法及毒品罪嫌移送台北地檢署及台上院少年法庭審理，黃男為檢方去院聲請羈押禁見獲准。

新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女，警詢後昨依法送辦，黃男遭聲押禁見獲准。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女，警詢後昨依法送辦，黃男遭聲押禁見獲准。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手（中），前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手（中），前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女。記者王長鼎／翻攝
新北市新店區顏姓婦人遭詐騙集團以監管名義多次面交詐騙121萬元，新店警方上月先抓假扮警察出面取款的16歲彭姓車手，前天再破門抓幕後監控車手頭黃姓男子及王姓少女。記者王長鼎／翻攝

車手 詐騙集團

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