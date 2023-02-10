手機搖一搖竟搖到少女「獻愛」 誘拍裸照東窗事發
羅姓男子利用通訊軟體的「搖一搖」功能，隨機與1名少女連上線聊天，便邀少女見面，碰面後對少女上下其手，後來2人再聯絡，羅要少女自拍裸照傳給他欣賞，被少女的父親無意間發現，報警處理。高雄地方法院依猥褻及兒童及少年性剝削防制條例，判他緩刑。
判決指出，去年1月5日羅姓男子和少女同時使用微信「搖一搖」功能互加好友，4天後羅約少女見面，就被羅帶回家上下其手，少女離去後當晚，2人再持續透過微信聊天，羅說想看點「愛情動作片」，但稱「會傷身體」，便引誘少女拍裸照，傳給他「解悶」。
後來少女的父親無意間看女兒的手機，竟發現女兒傳出裸照，怒氣難歇，立即報警查辦羅姓男子。羅承認猥褻少女、誘傳裸照，當高雄地方法院審理全案，一開庭他就馬上拿5萬元尋求和解，少女也稱是自願「獻愛」，獲得原諒。
法官考量羅姓男子犯後態度良好，分別依猥褻罪、兒童及少年性剝削防制條例，判他3月、8月徒刑，可易科罰金，另宣告緩刑3年，但須接受法治教育，並禁止與少女接觸、跟蹤及聯絡。
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