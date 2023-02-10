獨／高雄保二警員和同學餐敘酒駕 自家人查獲不手軟送辦

高雄保大黃姓警員6日酒駕，被自家人查獲；無獨有偶，保二總隊一名駐守在興達港火力發電廠的朱姓警員，7日晚間和高中同學餐敘，酒後開車，也被岡山警分局警方查獲有酒駕行為，岡山警方不手軟，依公共危險罪嫌送辦；保二總隊指，已研議將朱警記一大過、調地處分。

據了解，該名朱姓警員在興達港火力發電廠服務，7日晚間和高中同學聚餐，席間喝了些許啤酒後，餐敘結束，竟開車酒駕上路。

朱警於8日凌晨酒後駕車行經岡山區永安路時，被岡山警分局警方攔查，警方趨前盤查身分時，發現他滿臉通紅，查身分時，赫見竟是自家人。

岡山警方未手軟，直接對朱姓警員施以酒測，結果酒測超過標準值，依規定將朱上銬，依公共危險罪嫌送辦，並應規定通報保二總隊處理。

保二總隊警方指出，朱姓警員涉及酒駕行為，內部已決定先予以記一大過處分，並調離服務地，相關懲處將報總隊核定。

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