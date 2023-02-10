交往8年不滿分手 恐怖男友撞癱女兵拖行2公尺釀骨盆腰椎全碎

張姓男子不滿交往8年的吳姓女友提分手，去年趁吳回南投集集營區時尾隨，一見她下車就猛踩油門衝撞，又倒車再輾壓拖行，害吳骨盆、腰椎全骨折，一審依殺人未遂罪判張7年2月，他上訴求減刑，表示家庭系統完善、自己初犯等，但二審認為他至今沒和解無減刑必要予以駁回，可上訴。

檢警調查，張男和吳女2013年6月開始交往直到2022年4月分手，張試圖挽回不斷打電話、傳訊或到吳女家但都未獲理會，張因熟知吳平時在南投集集兵整中心岳崗營區擔任志願役，同年5月8日晚上9點多見吳搭乘爸爸做車要回營區就一路尾隨。

張一見吳下車拿行李，竟猛踩油門往前衝撞倒她，連同吳父的車也遭撞擊毀損，張眼見吳被撞倒地不起仍不罷休，竟又倒車後繼續衝，再次碾壓吳女並向前拖行2公尺，後經吳父攔阻張才加速逃逸。

但吳女遭撞傷勢嚴重，包括骨盆、大腿、腰椎及肩胛骨都骨折，會陰部撕裂傷，送醫急救才撿回一命，警方調閱監視器逮捕張。

南投地院一審時，張男僅坦承傷害否認有殺人犯意，辯稱「沒有加很快的速度衝撞」，還說是先撞到車才撞到人，要看吳女傷勢才倒車等語，還說回家想拿證件自首但警察就來了。

吳女表示，被撞後下半身沒辦法動，這時張就倒車在加速往她輾壓，營區長官見狀趕快將她移到路邊；吳父證稱，因女兒稱張男暴力傾向，他怕有安全疑慮才開車載女兒回營區，當天見女兒被撞倒，張還倒車想再衝輾過去。

法院再勘驗監視器，認定張男衝撞、再次輾壓，並早已預謀要致人於死，審酌張不能平和面對分手，為念舊情用極端殘暴方式衝撞輾壓吳身體，手段殘酷，依殺人未遂罪判7年2月。

張男不服上訴，主張自己素行良好無前科，僅一時失慮偶發犯罪，案發後自己祖父、爸爸及弟弟都有鼓舞、勉勵他勇於面對，家庭系統完善，也認有積極悔悟洽談和解，希望盡早回歸社會賺錢賠償，請求從輕量刑。