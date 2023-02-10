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夾娃娃出奧步撞落11碗泡麵 法官：不算偷竊

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市陳姓、蘇姓2名男子上個月在中壢某夾娃娃機店玩，因過程用雙手搖動碰撞機台使商品掉落，被業者指控竊盜，但桃園地院調查2人有投幣，認其行為只是利用遊戲規則漏洞取巧夾取商品，最後判2人無罪。全案可上訴。

判決指出，陳姓、蘇姓2男今年1月3日凌晨與張姓女子（另案起訴竊盜罪）一起夾娃娃機店玩，相中一台放有泡麵的選物機，在投幣抓取過程中，輪流搖動機台使泡麵掉落，共搖落11碗泡麵。3人後來收到業者傳訊，因為對於取物手法對錯各執一詞，所以挨告。

審理時，陳、蘇2人否認犯行，強調自己有投幣遊玩，前後花了400多元，並稱搖落的泡麵都放在現場，沒有帶走，與業者的爭執也是離開選物店之後發生。

法院調查，夾娃娃機店的監視器雖然拍到陳男3人搖晃機台使泡麵掉落，陳男與業者爭執時也說「我拿8碗用差不多市價跟你買」等語，但其說法可能是向業者提出解決問題的建議，且監視器畫面也沒拍到3人將泡麵帶走。如果3人真有竊盜犯意，理應將泡麵全部帶走，何須向業者提議並將泡麵留在現場。

法院認為，市面上的夾娃娃機店，本質上是提供把玩娛樂方式，讓民眾選購機台內的商品，究竟多少錢能夾出商品，與商品擺放位置方式、民眾夾取經驗技巧有關。陳男等人雖在夾取時有搖動碰撞機台，但確實也有連續投幣事實，其行為與未投幣直接搖晃機台致商品掉落有別，雖然有違遊戲規則，但尚難評為竊盜。

陳男等人玩夾娃娃機時出奧步搖落商品，桃園地院審理認為有違遊戲規則，但尚未構成犯罪（示意圖與事件人事物無關）。記者陳俊智／攝影
陳男等人玩夾娃娃機時出奧步搖落商品，桃園地院審理認為有違遊戲規則，但尚未構成犯罪（示意圖與事件人事物無關）。記者陳俊智／攝影

夾娃娃機 竊盜

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