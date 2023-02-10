影／砰砰！酒後霸占路中央叫囂 警對空鳴槍逮4人

台中市28歲柳男與親屬、友人清晨到KTV唱歌飲酒，酒後柳坐在豐原區中正路中央不願離開，一行7人現場喧嘩，連200公尺遠的頂街所都聽到叫囂聲，警方立即到場，柳等4人竟對警方動手滋事，副所長王永慶立即對空鳴2槍，喝令「趴下！」優勢警力帶回偵辦。

前天清晨，28歲柳男與30歲胞兄、29歲胞姊與25歲林姓友人等7人在豐原區歡唱KTV，清晨3點多，柳醉後竟坐在中正路中央，一群人大聲叫囂，連200公尺外的頂街派出所都聽到喧嘩聲，副所長王永慶帶隊到場了解。

警方表示，柳男因酗酒坐在中正路中央與同行親友拉扯，警方要控制現場時，遭柳男的胞兄、胞姊與林姓友人大聲問候並徒手推擠員警，柳女帶著酒意大喊，「讓我帶他們走」，對警方施以強暴脅迫，明顯妨害公務。

副所長王永慶立即對空鳴2槍，大聲喝令「趴下！蹲下！」，支援的翁子、豐東所優勢警力到場，當場逮捕柳嫌等4人，另3人一併帶回製作筆錄釐清案情，警詢後將柳嫌依妨害公務罪嫌移送。

據悉，柳嫌等人已非首次酒後滋事，並有相關前科，附近鄰居半夜只要聽到叫囂或嘻笑聲量，約略知道柳等人又喝酒，令附近鄰居相當頭痛。